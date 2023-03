Après trois ans d’absence en raison de la pandémie, le déjeuner-bénéfice de la Fondation Jonction pour Elle sera de retour. L’événement prendra des saveurs de cabane à sucre le dimanche 26 mars, de 9 h à 13 h, au Cégep de Lévis. En plus du copieux repas, vous aurez droit à la tire sur la neige à l’extérieur. À l’achat d’un billet pour adulte, vous aurez la chance de gagner des prix de participation, alors que les plus petits (gratuit pour les 5 ans et moins) auront un espace bien à eux avec des jeux, du maquillage et du coloriage. La mission de la Fondation Jonction pour Elle est de venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale dans les territoires de Lévis, Bellechasse, Lotbinière et de Nouvelle-Beauce. Elles y sont accueillies, hébergées et aidées gratuitement. Procurez-vous vos billets sur le site internet de la Fondation à l’adresse fondationjonctionpourelle.com/ ou par téléphone au 581 999-8005.

La Tournée des collectionneurs sportifs et vintage sera à nouveau de passage dans la région de Québec. Le rendez-vous est prévu le samedi 18 mars, de 9 h à 15 h, à la boutique CKB du Carrefour Charlesbourg, au 8500 boulevard Henri-Bourassa. Yves Gaudet, l’organisateur de la Tournée, est particulièrement fier que l’ex-Nordiques Alain Côté ait accepté son invitation de participer à une séance publique, samedi entre midi et 13 h.

Fern au Salon

L’animateur Paul Houde, aussi connu pour son rôle de Fern dans le mythique film Les Boys, était de passage à Québec, le week-end dernier, au Salon international de l’auto de Québec. Il en a profité pour animer son émission Les week-ends sportifs de Paul Houde diffusée samedi et dimanche (de 9 h à 12 h) sur les ondes de la station BPM, au 100,9 FM, de Montréal. De gauche à droite, sur la photo : Claude Lussier, de Plan de match communication ; Paul Houde et Kathrine Huet, productrice et collaboratrice de l’émission.

Anniversaires

Noémie O’Farrell (photo) comédienne née à Lévis (Contre-offre, District 31), 35 ans... Vladimir Guerrero Jr., joueur de baseball de 3e but latino-canadien de l’organisation des Blue Jays de Toronto (LAB), 24 ans... Christian Bégin, comédien, animateur (Curieux Bégin) à Télé-Québec, 60 ans... Jean L’Italien, comédien québécois, 65 ans... Isabelle Huppert, actrice et productrice française, 70 ans... Erik Estrada, acteur américain de télé (CHIPS) et de cinéma, 74 ans... Richard Desjardins, auteur-compositeur-interprète, réalisateur et producteur, 75 ans... Jean Cournoyer, homme politique québécois, 88 ans.

Disparus

Le 16 mars 2022 : Pete Ward (photo), 84 ans, joueur de baseball de troisième but, voltigeur et joueur de premier but qui, au cours de sa carrière de neuf ans dans les ligues majeures, a joué pour les Orioles de Baltimore (1962), les White Sox de Chicago (1963-1969) et les Yankees de New York (1970)... 2018 : David Whittom, 39 ans, boxeur de Québec... 2017 : James Cotton, 81 ans, chanteur et harmoniciste américain de blues... 2016 : Majella Gagnon, 78 ans, maire de Saint-Antoine-de-Tilly dans les années 80 et propriétaire de l’Auberge Manoir de Tilly pendant 40 ans... 2016 : Frank Sinatra Junior, 72 ans, chanteur américain... 2013 : Louis Thiboutôt, 68 ans, annonceur à la radio de Radio-Canada de Québec... 2011 : François Parent, 74 ans, ex--employé d’Expo-Cité... 2006 : Jonathan Delisle, 28 ans, 4e choix des Canadiens au repêchage de 1995... 1999 : Gratien Gélinas, 89 ans, comédien, dramaturge et metteur en scène... 1992 : Roger Lemelin, 73 ans, écrivain et journaliste québécois. Il est l’auteur des Plouffe, dont l’adaptation télévisée dans les années 1950 fut le premier grand succès de l’histoire de la télévision québécoise... 1979 : Jean-Guy Cardinal, 54 ans, ministre de l’Éducation de 1967 à 1970.