LCF: Jacques Dussault et Larry Smith au Temple de la renommée

L’ancien entraîneur Jacques Dussault et l’ex-président des Alouettes de Montréal Larry Smith font partie de la cuvée 2023 du Temple de la renommée du football canadien à titre de bâtisseurs.

• À lire aussi: LCF: l'entraîneur-chef des Alouettes devra travailler avec ses compétiteurs

• À lire aussi: Arrivée de Pierre Karl Péladeau chez les Alouettes : Danny Maciocia soulagé et excité

Les deux hommes accompagneront cinq anciens footballeurs, dont l’ailier défensif John Bowman ainsi que les joueurs de ligne offensive Josh Bourke et Lloyd Fairbanks.

Figure connue de son sport au Québec, Dussault a assumé plusieurs fonctions, dont celle d’instructeur-chef des Concordes de Montréal de 1982 à 1986, avant d’effectuer un retour dans la métropole québécoise en 1997 à titre de responsable de la ligne défensive et des unités spéciales. Le premier pilote francophone de l’histoire de la Ligue canadienne (LCF) a également dirigé la Machine de Montréal, dans la World League of American Football, en 1991 et 1992. De plus, il s’est retrouvé aux commandes des Carabins de l’Université de Montréal de 2002 à 2005.

Ancien joueur des Moineaux, Smith est devenu le président du club en 1997, après avoir agi en tant que commissaire du circuit de 1992 à 1996; il a d’ailleurs supervisé le retour de la LCF à Montréal pour ensuite œuvrer au sein de la formation qu’il guidera jusqu’en 2001, puis de 2004 à 2010. Sous sa gouverne, l'équipe est retournée au Stade Memorial Percival-Molson, où elle a disputé une série de 104 matchs à guichets fermés, en plus de bénéficier de deux phases de rénovations majeures. Les Alouettes ont accueilli deux matchs de la Coupe Grey et remporté celle-ci deux fois.

Des gagnants

Du côté des joueurs, Bowman a totalisé 230 matchs de saison régulière en 14 saisons avec les Alouettes, entre 2006 et 2019. Il a conclu sa carrière avec des chiffres éloquents, dont 134 sacs du quart et 481 plaqués. Bourke a porté l’uniforme montréalais pendant neuf ans avant de finir son séjour dans la LCF avec les Argonauts de Toronto. Il a joué 151 parties et reçu le titre d’athlète le plus méritant à sa position en 2011.

Puis, Fairbanks a joué quatre ans avec les Concordes, mais s’est davantage fait connaître chez les Stampeders de Calgary, son équipe pendant 11 ans. Repêché par ceux-ci en 1975, il a pris part à 257 affrontements.

Les autres joueurs intronisés seront le secondeur Solomon Elimimian et le demi défensif Larry Crawford. La cérémonie se tiendra le 15 septembre à Hamilton.