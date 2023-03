LCF: l'entraîneur-chef des Alouettes devra travailler avec ses compétiteurs

MONTRÉAL – Jason Maas se retrouve dans une situation particulière pour ses premiers pas comme entraîneur-chef des Alouettes, puisque trois de ses collègues étaient des candidats pour son poste.

• À lire aussi: Arrivée de Pierre Karl Péladeau chez les Alouettes : Danny Maciocia soulagé et excité

• À lire aussi: PKP a tout ce qu’il faut pour transformer les Alouettes, dit Larry Smith

Byron Archambault, Anthony Calvillo et Noel Thorpe ont tous été rencontrés au moins une fois pendant le processus qui a finalement mené à la nomination de l’Américain de 47 ans. Les trois hommes sont respectivement les coordonnateurs des unités spéciales, de l’attaque et de la défense en vue de la prochaine saison.

C’est le directeur général Danny Maciocia qui a fortement suggéré à Maas de les maintenir en poste, eux qui ont travaillé avec le club en 2022.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

«Ils ont énormément de compétences et c’est très positif, a dit Maas à propos de ses collaborateurs. Ils ont eu une entrevue pour les bonnes raisons. Je connais très bien et j’ai confiance en Danny Maciocia. Il m’a recommandé ces gars-là, après qu’ils n’eurent pas obtenu l’emploi. Danny m’a fait comprendre l’importance qu’ils ont eue sur les succès de l’équipe l’an dernier.»

Maas n’a d’ailleurs pas peur d’être victime d’une mutinerie.

«Avec ma relation avec Danny, je ne suis pas inquiet que quelqu’un me joue dans le dos pour son avancement personnel. Ce n’est pas ce type d’individu que nous avons dans notre personnel d’entraîneurs.»

Photo Pierre-Paul Poulin

Déçus mais motivés

Archambault, Calvillo et Thorpe n’ont pas caché leur déception quant au verdict de Maciocia. Les trois hommes ont cependant affirmé qu'un retour à Montréal est le meilleur des prix de consolation.

«Nous avons mis ça derrière nous et on se concentre sur la saison qui s’en vient, a dit Archambault. La décision a été prise pour d’excellentes raisons. Jason, c’est un maudit bon gars. Nous voulons tous travailler dans le même sens pour aller chercher le plus de victoires possible.»

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Même si je n’ai pas obtenu l’emploi, on m’a fait comprendre que je pouvais offrir quelque chose à l’organisation, a pour sa part indiqué Calvillo. J’ai beaucoup de respect pour Danny et Jason pour m’avoir permis de revenir et de rester dans la ville que je considère mon chez-moi.»

L’ancien joueur-vedette des «Als» a aussi louangé l’approche du nouveau venu.

«Ce qui est super avec ce gars-là, c’est qu’il est ouvert d’esprit par rapport à ce que nous faisions avant son arrivée.»

Une police d’assurance

Questionné sur cette situation particulière, Maciocia a tenu à rappeler qu'il avait rencontré les candidats parce qu’ils avaient tous prouvé leur valeur.

«Ils méritaient l’opportunité d’avoir une entrevue, a déclaré le DG. Je voulais en profiter pour échanger avec eux et voir leur vision de notre avenir. C’était très important de les écouter.»

En marchant sur des œufs, Maciocia a aussi donné une autre raison de leur retour.

«Je ne voulais pas vivre ce que j’ai vécu l’an passé, c’est-à-dire retourner sur les lignes de côté, a-t-il révélé en pesant ses mots. Je ne souhaite vraiment pas que ça arrive, mais si jamais nous avons des problèmes, je suis persuadé que la personne qui pourrait remplacer l’entraîneur-chef sera déjà dans notre équipe.»

Maciocia a ajouté être persuadé qu’Archambault, Calvillo et Thorpe seront un jour des entraîneurs-chefs, que ce soit à Montréal ou ailleurs.