Le Royaume-Uni interdit «avec effet immédiat» TikTok sur les appareils gouvernementaux

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi l’interdiction immédiate de l’application TikTok sur les appareils gouvernementaux en raison de craintes concernant la sécurité.

«Nous allons interdire l’utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux», et ce avec «effet immédiat», a déclaré au Parlement le ministre d’État Oliver Dowden, dont le portefeuille inclut la cybersécurité.

L’application de partage de vidéos courtes, très populaire parmi les jeunes, est accusée par ses détracteurs de donner accès aux autorités chinoises à des données d’utilisateurs du monde entier, ce que TikTok conteste.

Il s’agit d’une mesure de «précaution», «nous savons qu’il y a déjà un usage limité de TikTok au sein du gouvernement, mais il s’agit d’une bonne cyberhygiène», a-t-il déclaré.

«Étant donné le risque particulier autour des appareils du gouvernement, qui peuvent contenir des informations sensibles, il est à la fois prudent et proportionné de restreindre l’utilisation de certaines applications», en particulier celles qui accèdent et stockent une «quantité importante de données», a-t-il ajouté.

Cette approche, «basée sur les risques spécifiques sur les appareils gouvernementaux», suit les interdictions similaires prises notamment par les États-Unis, le Canada ou l’Union européenne, a fait valoir Oliver Dowden.

La Chine a exhorté mercredi les États-Unis à cesser les «attaques injustifiées» contre TikTok, après une demande du gouvernement américain à sa maison mère chinoise de s’en séparer sous peine d’interdiction pour des raisons de sécurité nationale.

Selon le Wall Street Journal et d’autres quotidiens américains, la Maison-Blanche a posé un ultimatum: si TikTok reste dans le giron de son propriétaire, le groupe chinois ByteDance, elle sera interdite aux États-Unis.

TikTok a confirmé à l’AFP que le gouvernement américain avait recommandé la cession de l’application par son propriétaire.

Washington «n’a jusqu’à présent pas fourni de preuves que TikTok menaçait la sécurité nationale des États-Unis», a réagi mercredi devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

«Les États-Unis devraient cesser de diffuser fausses informations sur les questions de sécurité des données, cesser les attaques injustifiées [contre TikTok] et fournir un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire» aux entreprises étrangères, a ajouté le porte-parole.