«L’étrangleur de Boston»: Keira Knightley et Carrie Coon traquent un tueur en série

Fait méconnu, le tueur en série surnommé l’Étrangleur de Boston a été identifié grâce au travail acharné de deux journalistes, incarnés ici par Keira Knightley et Carrie Coon.

Film produit par Ridley Scott et présenté sur Disney+ sans passer par les salles de cinéma, L’étrangleur de Boston mêle enquête journalistique et commentaire social.

En effet, dans les années 1960, les journalistes Loretta McLaughlin (Keira Knightley) et Jean Cole (Carrie Coon) oeuvrent pour le Record American. Mais à l’époque, les femmes sont reléguées aux nouvelles sans importance. Lorsque Loretta McLaughlin commence à réaliser que les femmes assassinées à Boston le sont probablement par le même tueur, elle demande à son éditeur Jack MacLaine (Chris Cooper) de couvrir le fait divers et il y affecte également sa collègue Jean Cole (Carrie Coon).

L’histoire de l’étrangleur de Boston, tueur en série responsable du meurtre de 15 femmes dans la capitale du Massachusetts, a déjà fait l’objet d’un film en 1968 avec Henry Fonda dans le rôle du policier et Tony Curtis dans celui d’Albert DeSalvo, le meurtrier. Mais la nouveauté de cet «étrangleur de Boston», scénarisé et réalisé par Matt Ruskin, est le fait que le scénario se concentre sur les deux journalistes responsables de la série d’articles de l’époque et de l’enquête. En effet, sans leur travail et la pression ainsi mise sur les autorités de l’époque, le tueur n’aurait jamais été découvert.

Malgré ce point de vue, similaire à des œuvres telles que Le Post, Spotlight: Édition spéciale (récipiendaire de l’Oscar du meilleur film en 2016) et plus récemment Elle a dit sur l’affaire Weinstein avec Carey Mulligan et Zoe Kazan, L’étrangleur de Boston dépasse rarement son sujet. Certes, la place des femmes est explorée au travers des difficultés qu’ont les deux journalistes de mener de front leur enquête et leurs rôles d’épouse et de mère, mais le film ne parvient pas à offrir une réflexion plus large sur le sujet. On en apprécie donc le côté informatif – combien de femmes ont ainsi été passées à la trappe des oubliettes de l’Histoire? –, sans chercher plus loin.