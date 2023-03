«L’étrangleur de Boston»: première new-yorkaise pour Keira Knightley

L’actrice britannique Keira Knightley brillait lors de son passage au MOMA de New York mardi afin d’assister la première de son plus récent film L’étrangleur de Boston (Boston Strangler).

Généralement vêtue de pièces Chanel sur les tapis rouges, celle qui est le visage du parfum Coco Chanel a plutôt opté pour une robe noire dotée d’un corset lassé pour participer à la première du film de Hulu Original dans la Grosse Pomme.

Getty Images via AFP

Ce look signé Andreas Kronthaler emprunté dans la collection printemps-été 2023 de Vivienne Westwood n’était pas sans rappeler les multiples films d’époque dans lesquels on retrouve l’actrice de 37 ans portant corsets et robes longues. Le noir de la robe et le corset lacé lui donnait une allure à la fois chic et gothique.

L’actrice était accompagnée de ses camarades de jeu dans le film qui sera déposé sur Disney + le 17 mars prochain, dont Carrie Coon. Les deux femmes tiennent les rôles principaux de ce thriller basé sur des faits réels. Elles incarnent les journalistes qui ont découvert l'histoire des meurtres de l’étrangleur de Boston, tout en défiant le sexisme de l’époque. Le film est produit par Ridley Scott.

Getty Images via AFP

Albert DeSalvo a été identifié comme le tueur en série surnommé l’étrangleur de Boston après avoir violé et étranglé 13 femmes dans les années 60. Alors qu'il faisait des victimes, les deux reporters du Boston Record-American ont mis leur vie en danger pour découvrir la vérité.

La dernière sortie de Keira Knightley datait de novembre dernier, lors d’une projection de Charlotte et précédée du défilé Chanel Couture automne-hiver 2022-2023 en juillet dernier.