Mathieu Germain est le nouveau champion intercontinental de l’IBF

Mathieu Germain a trimé dur pour soutirer une victoire à l’Ontarien Steven Wilcox et ainsi mettre la main sur la ceinture intercontinentale des super-légers de l’IBF, jeudi soir, à la Place Bell de Laval.

Germain (22-2-2, 9 K.-O.) l’a finalement emporté par décision unanime des juges, qui ont remis des cartes de 96-94, 97-93 et 97-93.

«Je suis content de moi, j’ai gagné et je vais réintégrer le top 15 mondial, a commenté à chaud sur le ring au terme de son combat le Québécois. Steven a été plus dur à toucher plus que je ne le pensais. C’est un bon boxeur, avec beaucoup d’expérience, mais c’est moi qui est champion.»

«Je vais attendre que le téléphone sonne, on va regarder ça avec mon gérant et Yvon [Michel, son promoteur], a-t-il poursuivi. J’ai 33 ans, je veux aller me battre à l’extérieur pour voir ce qui s’offre à nous. On va y aller et on va gagner.»

Coupure

Concédant cinq pouces à Wilcox (24-4-1, 7 K.-O.), Germain a tranquillement imposé son rythme, touchant à l’occasion la cible et variant les coups au corps et au visage.

Dès le troisième round, le boxeur de Mascouche a réalisé de belles combinaisons, laissant son rival de 32 ans souvent sans réponse efficace.

Wilcox a eu un petit regain de vie au sixième assaut, touchant solidement le menton de Germain au suivant. Mais le favori de la foule, coupé près de l’œil droit, a résisté en fin de combat.