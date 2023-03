Saint-Roch: les travaux préparatoires du tramway se poursuivront de plus belle en 2023

Après deux années - 2021 et 2022 - marquées par d’importants travaux préparatoires liés au tramway dans Saint-Roch, l’année 2023 ne dérogera pas à la règle dans ce secteur de la ville.

C’est ce qu’on a pu constater, jeudi soir, à l’occasion d’une séance d’information destinée aux résidents, aux commerçants et aux organismes communautaires. Quelque 154 personnes ont participé en ligne à cette rencontre virtuelle.

Parmi les faits saillants de la présentation, notons le réaménagement complet de la rue Caron, en 2023. À terme, cette artère deviendra « un axe de mobilité active nord-sud fort, direct, confortable et entretenu quatre saisons afin de connecter efficacement le quartier Saint-Roch au parc Victoria et à la Haute-Ville », explique la Ville.

On veut notamment améliorer la convivialité de cette rue (verdissement, plantation d’arbres), élargir les trottoirs et ajouter des espaces publics.

Autres travaux

Outre ce réaménagement, il faudra également s’attendre à des chantiers sur la rue des Embarcations, au jardin communautaire Saint-Roch, à la bibliothèque Gabrielle-Roy, à l’édifice F.-X.-Drolet et au stationnement de la CSQ. En plus, des travaux privés à l’usine Rothmans seront au menu.

Sur les 236 arbres concernés par l’intervention de 2023 dans Saint-Roch, on annonce l’abattage de 59 arbres et la plantation de 206 arbres dès cette année. Le ratio de compensation général de 20 arbres plantés pour chaque arbre abattu demeure de rigueur.

La Municipalité a promis de mettre en place plusieurs mesures pour atténuer l’impact du chantier sur la population notamment en ce qui a trait au bruit. On jure également que les travaux seront faits de façon bien coordonnée pour minimiser les effets sur les résidents et les commerçants.

Un programme de compensation sera mis en place pour aider les 150 commerçants qui se trouvent dans cette zone. Un premier montant de 5 000$ peut être obtenu « relativement facilement », a-t-on assuré. Une autre aide de 25 000$ pourrait être versée dans le cas où la perte de bénéficie brut est de 5% ou plus.

L’idée de la Ville de Québec est toujours d’effectuer le maximum de travaux préparatoires possibles pour ne pas retarder les échéanciers d’ici la sélection du partenaire privé chargé du volet « infrastructures » du processus d’approvisionnement du tramway.

En 2021 et 2022, la Ville s’était concentrée sur les travaux préparatoires sur la rue de la Couronne (que le tramway va emprunter et qui deviendra une rue partagée) et sur la rue Dorchester qui sera, à terme, l’axe principal de circulation automobile entre la Haute-Ville et l’autoroute Laurentienne.

Questions et commentaires

Les questions citoyennes ont fusé de toutes parts et ont porté sur divers aspects des travaux comme l’accès aux stationnements et aux trottoirs ou encore sur les changements des sens de direction de certaines rues.

D’autres interrogations avaient trait à la circulation routière (de transit) dans le secteur et notamment l’augmentation remarquée du nombre de camions lourds sur la rue Prince-Édouard. Marc des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville, a répondu qu’une réflexion a justement lieu sur cet enjeu spécifique.

On a par ailleurs confirmé que la passerelle piétonne Adrien-Pouliot, qui surplombe l’autoroute Laurentienne, sera démolie pendant les travaux de réalisation du tramway, selon un échéancier qui n’a pas encore été déterminé.