Sommités mondiales et étoiles montantes: l’Orchestre symphonique dévoile sa programmation 2023-2024

Clemens Schuldt dirigera 10 concerts lors de sa première saison à titre de chef et directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Québec.

L’ensemble musical a dévoilé, hier, sa saison 2023-2024. Une saison conçue en un temps record par le chef allemand et le directeur de l’administration artistique Joël Brouillette. Clemens Schuldt, successeur de Fabien Gabel, est devenu, en décembre dernier, le 12e chef de l’OSQ.

Pour cette saison qui sera lancée le 14 septembre, avec le violoncelliste québécois Stéphane Tétreault et des oeuvres de Liszt, Tchaïkovski et Dvorak, le directeur artistique de l’OSQ demande au public de lui faire confiance.

« Je veux prendre les gens par la main et les amener découvrir, à ma façon, de nouvelles œuvres et d’autres qui sont plus connues », a-t-il dit, lors d’un entretien.

Clemens Schuldt a promis de mettre en place des petites surprises lors des concerts qu’il dirigera tout au long de cette nouvelle saison.

« Ça va peut-être être dans tous les concerts. Des petites surprises qui se déploieront avant ou lors des rappels. Je ne veux pas en dire trop, car je veux surprendre l’auditoire. Il va falloir acheter tous les concerts », a-t-il laissé tomber, taquin.

Le chef a levé le voile sur une de ses surprises en parlant d’une version orchestrale de classique jazz Tea for Two. Il a aussi hâte de diriger le concert Une soirée à Broadway, les 19 et 20 avril, avec, entre autres, des airs des Misérables, West Side Story, Le Magicien d’Oz, la Mélodie du bonheur et Annie. Il dirigera dix concerts et on le verra à travers les différentes formules proposées.

40 ans de hip-hop

Pour cette première saison à la barre de l’OSQ, le chef allemand a monté des programmes avec des sommités mondiales et des étoiles montantes.

On retrouvera le violoniste italien Augustin Hadelich, le pianiste turc Fazil Say et la mezzo-soprano américaine Isabel Leonard, une habituée du Métropolitain Opera.

Clemens Schuldt a aussi invité les étoiles de la nouvelle génération avec la violoniste lettone Baiba Skride, le pianiste macédonien Simon Trpceski, le violoncelliste français Edgar Moreau, la violoniste néerlandaise Noa Wildschut et les pianistes américaines, la pianistes américaines Claire Huangci et Michelle Cann. On retrouvera aussi trois cheffes invitées avec Lina Gonzales-Granados, Anna Rakitina et Nodoka Okisawa.

L’OSQ s’unira à l’Orchestre du Centre national des Arts pour quatre concerts avec, en vedette, le Concerto pour piano no 2 de Saint-Saëns et la Cinquième symphonie du compositeur québécois Jacques Hétu.

Ce concert sera présenté le 28 février au Grand Théâtre et ensuite à Toronto (2 mars) et à Ottawa (7 et 8 mars) et l’œuvre de Jacques Hétu sera enregistrée pour un album.

Les soirées coups de foudre proposeront un hommage au 40 ans du hip-hop québécois (6 et 7 octobre), avec 83, Limoilou Starz, Muzion, Rainmen avec Skandal, Sans Pression, Souldia, Webster et Yvon Krevé.

Il y aura le concert Hollywood 7 (15 et 16 décembre), Lisa LeBlanc symphonique (9 et 10 février) et Une soirée à Broadway (19 et 20 avril) sous la direction de Clemens Schuldt.

Pouvoir d’attraction

S’il y a un concert à ne pas manquer, le maestro allemand a ciblé La grande messe en do de Mozart, le 1er novembre, avec la soprano Magali Simard-Galdès, la mezzo-soprano Krisztina Szabo, le ténor Andrew Haji, le baryton-basse Philippe Sly et le Chœur de l’Orchestre symphonique de Québec.

« Je veux présenter cette œuvre de Mozart sans applaudissement du public. C’est un voyage du ciel vers l’enfer avant d’être élevé à nouveau vers le ciel », a-t-il expliqué.

Directrice générale de l’OSQ, Astrid Chouinard est confiante pour cette saison 2023-2024. Onze des concerts de l’actuelle saison ont été présentés à guichets fermés.

« On a retrouvé, cette année, une bonne partie de notre public. On a perdu un peu en abonnements, mais on a connu une hausse en billetterie. On a atteint et même dépassé nos objectifs. On se croise les doigts pour la prochaine saison. Il y en a pour tous les goûts et j’ai confiance au pouvoir d’attraction de Clemens Schuldt », a-t-elle mentionné.

Jeudi, lors du lancement de saison devant public, le chef allemand a fait encore de la belle magie, lorsqu’il a dirigé les segments Le Matin et Dans le Hall du roi de la montagne de la suite Peer Gynt de Edvard Grieg. De superbes versions.

La programmation détaillée, les différentes formules d’abonnement et les billets de la saison 2023-2024 sont en vente sur le site osq.org.