BOUCHARD, Samuel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mars 2023, à l'âge de 42 ans est décédé monsieur Samuel Bouchard. Il était le fils de madame Claudine Miousse. Il demeurait à Lévis.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa conjointe des dernières années, Annie Gaudreault; leur fils adoré Noah; son frère Olivier (Lyne Thibault); ses soeurs Maryline (Christian Guay) et Sarah (Frédéric Bouchard); son filleul Félix Bouchard; ses neveux et nièces Coralie, Alexandre, Raphaëlle, Anthony, Xavier et Frédérique; plusieurs amis de longue date et particulièrement son amicale "garde rapprochée". La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLa famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur soutien. Sincères remerciements à l'équipe du Centre Régional intégré de cancérologie (CRIC). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer2375, avenue de Vitré, Québec, (Québec)Téléphone : 418 657-5334, courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site web : www.fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.