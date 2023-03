SIMARD, Emmanuel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 février 2023, après un long combat contre le cancer de la moelle osseuse, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Emmanuel Simard, époux de madame Jeanne-Mance Bouchard. Il était le fils de feu Lionel Simard et feu Marie-Jeanne Larouche. Autrefois de Lac-à-la-Croix, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, son épouse Jeanne-Mance Bouchard, son beau-fils Steve Bouchard (Nathalie Beaulieu), ses petites-filles adorées Ariane (Marc-Antoine Dumas) et Eve. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs feu Benoît, feu Yvon, Ronald (Ghislaine Villeneuve), feu Jean-Guy (Gemma Dufour), Huguette (Rosaire Brassard), feu Clairette (feu Paul Massie), feu Julien (feu Lise Bellerose), Agathe (feu Roland Leblond), Jean-Joseph (Fernande Bouchard), Nicole (Florent Potvin), Lise (Jude Tremblay), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard, Elisabeth (feu André Bergeron), Raymond, Hélène (feu Camil Tremblay), feu Lucie (feu Réal Potvin) feu Paula (feu André Fleury), Yvon (Linda Illig), Roger (Jeanne Marchand), Régis (Noëlline Pelchat), Hortense (Michel Chayer), Gaétan (Raymonde Bouchard), Renée (Luc Richard), Sylvain (Marlène Gignac), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Sincères remerciements au personnel de CIC du département d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'équipe de l'IRDPQ et au CLSC-Haute-Ville en soutien à domicile. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC, G1J 0H4, tél. : 418-525-4385, web : https://fondationduchudequebec.org/, à la Fondation de la greffe de moelle osseuse de l'est du Québec, 2375 Av. de Vitré, Québec, QC, G1J 5B3, tél. : 418-529-5580, web : https://www.fondation-moelle-osseuse.org/fr ou à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, web :www.cancer.ca