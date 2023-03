PLANTE, Raymond



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 2 mars 2023, à l'aube de ses 94 ans, est décédé tout doucement M. Raymond Plante de Saint-Bernard. Il est parti rejoindre son épouse Monique Grenier et son fils Julien. Il était le fils de feu Aristide Plante et feu Emma Demers. Il laisse dans le deuil ses enfants : Patrice (Doris St-Hilaire), Alain, Caroline (Christian Nappert), Annie (Simon Boivin) et feu Julien (Manon Beaulieu); ses petits-enfants : Adam (Noémie Chabot), Noémie, Lydia (Raphaël Lecours), Patricia (Éric Thivierge), Alexandre (Mélanie Brière), Laurie (Abdenour Soukar), Andréanne, Gabrielle et Tommy; ses arrière-petits-enfants : Élizabeth, Jordan, Christopher et bébé Nathan. Il était le frère de feu André (feu Gemma Mercier), Louisa (feu Lactance Guay), Yvonne (feu Gonzague Guay), feu Jeannine (feu Fernando Gosselin), feu Léo (Thérèse Roy), feu Liliane (feu Camil Tardif), feu Marcel (Liliane Bolduc), Jean-Guy (Pierrette Beauvais), feu Paul, feu Émile, feu Hermile et Gisèle (feu Roger Bolduc). Il était le beau-frère de feu Alphonse (Juliette Parent), feu Alice (feu Jean-Baptiste Nadeau), feu Jeanne D'arc, feu Laurette (feu Lionel Sylvain), feu Jeannine (feu René Morin), feu Wilfrid (feu Rita Sylvain), Gilberte (feu Bruno Gosselin), Madeleine (feu Marie-Louis Boissonnault), feu Hervé, feu Jules et Émile (Francine Desjardins). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).La famille recevra les condoléances au funérarium de la :dimanche, le 19 mars de 19h à 21h et lundi, jour des funérailles, à compter de 9h.Des remerciements sincères à notre frère Alain qui a agi en véritable ange gardien pour notre père par sa complicité et son grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Québec) G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/