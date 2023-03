CF Montréal: les grands moments au Stade olympique

Le CF Montréal s’apprête à retrouver le Stade olympique pour son ouverture à domicile, un amphithéâtre où il a disputé les plus grands matchs de son histoire. Il recevra samedi l’Union de Philadelphie et tentera de signer une première victoire en 2023.

Pour souligner dignement ce retour à la maison, voici quelques-uns des meilleurs moments de l’équipe au «Big O» à travers les années.

- 25 février 2009 c. Santos Laguna

Le premier parcours en Ligue des champions de la CONCACAF de l’Impact a pris une tournure dramatique, comme la plupart des partisans de longue date s’en souviennent. Avant de laisser aller leur confortable avance au match retour de ce quart de finale au Mexique, les hommes de John Limniatis avaient pris les devants au Stade olympique. Eduardo Sebrango a marqué les deux buts d’une victoire de 2 à 0. Nul ne se doutait alors que le Bleu-Blanc-Noir s’écroulerait 5 à 4 au total des buts par la suite.

- 17 mars 2012 c. Fire de Chicago

Son premier match à domicile en Major League Soccer, Montréal l’a disputé au stade des Jeux de 1976, devant pas moins de 58 912 spectateurs. Le Fire de Chicago était le visiteur pour l’occasion et a refroidi la foule en obtenant un verdict nul de 1 à 1. Davy Arnaud a touché la cible pour les favoris locaux mais le futur joueur de l’organisation Dominic Oduro a répliqué pour les visiteurs de l’Illinois.

- 12 mai 2012 c. Galaxy de Los Angeles

Ce qui a été pendant un bout le match de soccer avec la plus grande affluence de l’histoire du Canada n’était, qu’au premier coup d’œil, une rencontre banale. Or, le féroce Galaxy de Los Angeles et le grand David Beckham étaient de passage dans la métropole québécoise, ce qui a justifié l’utilisation du Stade olympique. Une foule monstre de 60 860 personnes s’est déplacée pour l’occasion et a hué l’Anglais à chaque occasion. C’est d’ailleurs ce monsieur qui a inscrit sur coup franc le but du Galaxy d’un match nul de 1 à 1.

- 3 mars 2015 c. CF Pachuca

Cette date est celle où plusieurs amateurs sont tombés en amour avec le onze montréalais. Le 3 mars 2015, le Stade olympique a explosé de joie quand Cameron Porter a inscrit le but le plus important de l’histoire du club. De retour en quart de finale de la Ligue des champions, l’Impact tirait de l’arrière contre Pachuca dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps. Porter, un illustre inconnu à l’époque, a sauvé l’équipe en déjouant le gardien entre les jambes, au bout d’une séquence folle. Montréal a atteint la finale du tournoi cette année-là.

- 29 avril 2015 c. Club America

Justement, deux mois plus tard, après avoir défait Alajuelense en demi-finale, l’Impact était de retour devant ses partisans au Stade. Il s’est bien défendu devant Club America, l’un des meilleurs clubs du Mexique, mais a dû s’incliner 4 à 2 devant une salle comble de 61 004 personnes. Andres Romero a donné les devants aux siens dès la huitième minute, mais quatre buts consécutifs de leurs adversaires les ont assommés.

- 22 novembre 2016 c. Toronto FC

En fin d’année 2016, le scénario idéal s’est dessiné pour le soccer canadien, quand Montréal et le Toronto FC se sont croisés en finale de l’Association de l’Est. Après une série gagnée au Stade Saputo contre les Red Bulls de New York, l’Impact a dépoussiéré le Stade olympique pour y affronter son plus grand rival. Les 61 004 partisans sont repartis satisfaits de ce duel, qui s’est soldé par un gain de 3 à 2. Ce fut cependant une défaite crève-cœur en prolongation qui attendait le Bleu-Blanc-Noir au match retour au BMO Field. Les Torontois ont ensuite perdu la finale devant les Sounders de Seattle, ce qui a au moins donné une once de satisfaction aux Montréalais.