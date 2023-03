Construction d'un stationnement dans un boisé: Marchand demande à la SÉPAQ de revoir son projet

Loin d'être convaincu de la pertinence du projet, le maire de Québec demande à la SÉPAQ de revoir son intention de raser un boisé pour en faire un stationnement à l'Aquarium de Québec.

«Avec les informations que je possède à ce jour, l’idée de couper un boisé pour faire place à un stationnement est loin de me convaincre. Je demande donc à la SÉPAQ de faire la démonstration de la pertinence de cette solution ou de nous présenter des alternatives qui limitent les impacts sur le boisé», écrit-il.

Dans une publication Facebook écrite vendredi, Bruno Marchand s'interroge sur le projet de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), qui gère l'Aquarium de Québec. Dans un appel d'offres récent, elle propose la coupe d’une partie d’un boisé pour y faire un stationnement.

Or, le maire a demandé à son équipe d'aller en quête d'informations pour mieux comprendre les raisons de ces coupes annoncées, et il estime que «plusieurs questions demeurent en suspens». Notamment sur les solutions de rechange possibles, le sort de la piste cyclable, la valeur du boisé et les besoins réels en stationnements.

«Comprenez-moi bien, il y a des occasions qui parfois nécessitent des aménagements dans des milieux boisés, pour de bonnes raisons. Ici, la SÉPAQ doit le démontrer.»

La société d'État justifiait son projet par la nécessité de se doter de nouveaux espaces de stationnement pour les touristes, en raison des travaux près des ponts.