4 conseils pour cultiver son gingembre à la maison

Reconnu pour ses propriétés médicinales et culinaires exceptionnelles, le gingembre est un aliment plutôt onéreux. Vous souhaitez cultiver votre propre gingembre afin d’économiser ou simplement pour le plaisir ? Suivez le guide, la technique est fort simple !

1. Planter à l'intérieur

La plantation du gingembre à l’extérieur se fait idéalement à la fin du printemps ou au début de l’été, mais on peut aussi l’effectuer à l’intérieur vers la fin de l’hiver ou au début du printemps. Il est toutefois important de ne pas laisser votre gingembre à l’extérieur durant la saison froide. Une fois l’automne arrivé, il est donc impératif de rentrer votre plant de gingembre dans la maison et de le disposer dans un endroit lumineux ou sous éclairage artificiel.

La récolte du rhizome pourra être effectuée quelques mois plus tard, soit à la fin de l’automne ou au début de l’hiver.

Tout d’abord, il vous faut acheter un rhizome de gingembre frais et bien charnu dans un supermarché ou dans un magasin d’alimentation naturelle – si vous préférez du gingembre bio.

Plantez ensuite le rhizome dans un contenant large, faisant 35 à 40 cm de diamètre, rempli d’un terreau composé de tourbe de sphaigne et de compost. Assurez-vous de disposer le rhizome à la surface du terreau, de façon que sa partie supérieure soit légèrement sortie de terre.

Photo fournie par Bob’s Market and Greenhouses

2. Garder le gingembre au chaud

Le gingembre est une plante tropicale qui adore la chaleur et l’humidité constante. Une température variant entre 22 °C et 25 °C lui convient parfaitement. L’utilisation d’une couche froide, d’un tunnel de polyéthylène ou d’une petite serre peut être bénéfique pour le gingembre, particulièrement au printemps et à l’automne.

3. Ne pas trop arroser!

Afin d’éviter qu’il pourrisse, il ne faut pas trop l’arroser avant qu’il ait pris racine. Durant cette période, l’arrosage doit alors être effectué uniquement quand la surface du terreau est sèche.

On peut arroser davantage lorsque les tiges sont bien développées, soit une à deux fois par semaine.

4. Planter en pleine terre

Si vous préférez cultiver le gingembre en pleine terre, deux espèces vivaces sont disponibles. Tout d’abord, mentionnons l’asaret du Canada, aussi appelé asaret gingembre. Il s’agit d’une plante indigène d’Amérique du Nord qui produit un petit rhizome dont le goût est très semblable à celui du gingembre asiatique.

Rustique en zone 3, l’asaret du Canada forme un couvre-sol dense si on le plante dans un sol riche et frais à la mi-ombre ou à l’ombre.

Photo courtoisie, Albert Mondor

L’autre gingembre vivace qu’il est possible de cultiver sous notre climat est un proche cousin du gingembre asiatique typique. Originaire de l’Extrême-Orient, le gingembre « White Arrow » est rustique en zone 4 b. Il a d’ailleurs passé quelques hivers avec succès dans mon jardin.

Photo courtoisie, Albert Mondor

Cette plante se distingue par son magnifique feuillage lancéolé vert panaché de blanc porté par des tiges faisant environ 80 cm de hauteur. Contrairement au gingembre typique dont on mange le rhizome, ce sont les tiges, les boutons floraux et les fleurs qui sont comestibles. Le gingembre « White Arrow » se cultive à l’ombre ou la mi-ombre dans un sol riche et bien drainé.