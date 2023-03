F1: Lance Stroll devant les Mercedes et les Ferrari

L’écurie Aston Martin et le pilote québécois Lance Stroll ont connu tout un premier week-end de Grand Prix de Formule 1, il y a deux semaines à Bahreïn, mais il semble qu’ils soient prêts à en rajouter une couche en Arabie saoudite.

• À lire aussi: Et voici maintenant la Red Bull verte!

• À lire aussi: Jacques Villeneuve défend la «vraie» Triple couronne et rêve d’une victoire aux 24 Heures du Mans

À la séance initiale d’essais libres de vendredi à Jeddah, les monoplaces vertes de Fernando Alonso et DE Stroll ont respectivement remis les troisième et quatrième meilleurs temps. Les Aston Martin n’ont été devancées que par les dominantes Red Bull, mais sont restées devant les Mercedes et les Ferrari.

Stroll a complété 20 tours de circuit, établissant un meilleur tour de 1 min 30,577 s. C’est un peu moins d’une seconde plus lent que Max Verstappen (1:29,617), le plus rapide jusqu’à maintenant.

La deuxième séance d’essais libres suivra plus tard en journée et précédera les qualifications de samedi et la course de dimanche.