Fiasco de la SAAQ: à la défense du bouc émissaire, Éric Caire

À écouter les partis de l’opposition et maintenant à peu près tout le monde, le responsable des ratés à la SAAQ ne serait que le ministre Éric Caire.

Personne d’autre, seulement lui...

On a cherché à gauche, à droite, et on a trouvé le bon bouc émissaire. Caire était la cible parfaite pour lancer tous nos dards.

Levez-vous, accusé Caire...

Responsabilité

Le « fiasco » ne pouvait pas être entièrement imputé à la SAAQ et à ses dirigeants. Ils sont trop peu connus du public, il fallait chercher ailleurs. Ça prenait une tête reconnaissable.

Ce ne pouvait pas être Geneviève Guilbault, même si son ministère – les transports – est responsable de la SAAQ. Personne n’ose la blâmer, à cause de sa capacité de bien communiquer, à être proactive.

Restait donc un candidat, le ministre responsable du numérique, Éric Caire.

Je vous l’accorde, c’est vrai, l’ancien « shérif » ne s’aide pas lui-même. Affirmer qu’il mériterait des « éloges » est, pour ainsi dire, particulier. Hier, en chambre, il se démarquait non pas par sa clarté, mais par sa condescendance envers de nouveaux députés. Tout ça est vrai.

Or, est-ce que l’arrogance et sa communication hasardeuse le rendent l’unique coupable de tous les ratés ?

Faut l’avouer, le gouvernement Legault a plutôt raison sur le fond. Il faut d’abord regarder du côté de la SAAQ pour l’imputabilité. La décision de fermer ses établissements pendant trois semaines, la gestion des files d’attente et le service SAAQclic relèvent d’abord de la société d’État.

Beaucoup moins d’Éric Caire ou de tout autre ministre.

Il faudrait aussi regarder du côté de la fonction publique, des sous-ministres responsables, pour qui l’imputabilité est souvent un détail. Les ministres passent, eux restent, dit-on.

Idiot-utile

Il y a dans nos débats politiques cette volonté de trouver l’idiot-utile hebdomadaire, sur lequel on peut déverser tout notre fiel collectif. D’un coup, la mécanique médiatique s’enclenche : regardez, cette semaine, c’est sa faute.

Pourtant, on sait tous que la responsabilité de Caire est partielle, au pire. À son aveu même, son ministère n’a pas un grand rôle à jouer. Il a le mérite d’être honnête là-dessus.