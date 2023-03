Investissement Québec injecte 15 M$ dans Taiga Motors

Investissement Québec (IQ) se porte à la rescousse du constructeur de motomarines et de motoneiges électriques Taiga Motors en y investissant au moins 15 millions $.

Confrontée à de «graves difficultés financières», l’entreprise montréalaise était à la recherche de capitaux depuis plusieurs mois.

L’injection de fonds d’IQ prendra la forme d’une débenture portant intérêt au taux annuel de 10 %.

La firme torontoise Northern Private Capital, qui a déjà investi dans Taiga, a quant à elle consenti à l’entreprise une débenture de 25,2 millions $.

«Ces fonds nous aideront à concrétiser notre vision», a déclaré le PDG et cofondateur de Taiga, Samuel Bruneau, dans un communiqué.

«Notre intervention permettra de stimuler l’innovation dans les technologies propres, contribuera à la réduction de l’empreinte environnementale du secteur et favorisera le développement et le rayonnement d’un joueur de calibre mondial», a soutenu le PDG d’IQ, Guy LeBlanc.

Problèmes nombreux

«En raison de divers facteurs, notamment la pandémie de COVID-19, le défaut de certains fournisseurs de respecter leurs engagements contractuels, les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et les défis associés à l'accélération de la production, [Taiga] a connu des revers dans l'exécution de son plan d'affaires et n'a pas été en mesure de générer des flux de trésorerie d'exploitation suffisants pour compenser au moins en partie ses dépenses en recherche et développement, ses dépenses d'investissement et ses autres besoins en fonds de roulement», a expliqué l’entreprise.

Les liquidités de Taiga ont fondu rapidement depuis le début de 2022, passant de 22,8 millions $ à la fin décembre à 8,3 millions $ à la fin février.

Vu l’urgence de la situation, Taiga «a fait une demande auprès de la Bourse de Toronto afin d'obtenir une dispense de l'exigence selon laquelle les actionnaires doivent approuver» le financement de 40,2 millions $ obtenu auprès de Northern et d’IQ, a précisé l’entreprise.

Dans le contexte de l’opération, quatre administrateurs quitteront le conseil de Taiga, dont l’un des cofondateurs de l’entreprise, Gabriel Bernatchez. Ils seront remplacés par trois représentants de Northern et un représentant d’IQ.

Rappelons qu’en 2021, Taiga a décroché des prêts de 30 millions $ du ministère québécois de l’Économie, de 10 millions $ du gouvernement fédéral et de 10 millions $ de la Ville de Shawinigan. Ils doivent aider l'entreprise à y construire une nouvelle usine.

En 2022, l’entreprise a livré 104 véhicules, ce qui lui a permis de générer des revenus de 3,1 millions $.