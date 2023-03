L’art de devenir parent

Je suis enceinte et je devrais accoucher bientôt. Tout est prêt pour accueillir notre premier enfant. Mon conjoint et moi avons tout planifié pour ce petit garçon qui s’est annoncé à l’échographie. Comme tous deux on a eu des parents parfaits, même si on a été élevés différemment, lui et moi, sur le point de jouer enfin ce rôle si important dans une vie, on s’est demandé l’autre soir si on allait être à la hauteur ? Et depuis, je panique un peu. Tout à coup on manquerait notre coup parce qu’on n’aurait pas assez lu et appris sur le sujet ? Comment le savoir ?

Maman encore en devenir

Quand on est sur le bord du plongeoir et que le trac nous prend à l’idée du vide devant nous, il faut savoir se faire confiance. Car la confiance en soi aide à faire face au vide et à déplacer les montagnes ensuite.