LCH: Une domination complète des espoirs des Ducks

Les Ducks d’Anaheim ne devraient pas avoir de difficulté en avantage numérique dans les prochaines années.

En plus des attaquants Trevor Zegras, Troy Terry et Mason McTavish et du prometteur Jamie Drysdale, qui sont déjà avec l’équipe, la formation californienne peut se vanter d’avoir les droits du meilleur défenseur offensif dans les trois principaux circuits juniors canadiens.

En effet, Tristan Luneau (Ligue de hockey junior majeur du Québec/LHJMQ), Pavel Mintyukov (Ligue junior de l’Ontario/OHL) et Olen Zellweger (Ligue junior de l’Ouest/WHL) dominent leur ligue respective au chapitre des points.

Dans le circuit de la Belle Province, Luneau, choix de deuxième ronde en 2022, a inscrit 18 buts et 74 points en 60 duels avec les Olympiques de Gatineau cette saison. Il mène aussi au chapitre des filets, à égalité avec Étienne Morin, des Wildcats de Moncton.

La domination de Mintyukov, choisi 10e lors de ce même encan, est d’autant plus impressionnante avec les 67’s d’Ottawa. Il a récolté 23 buts et 85 points en 65 parties, menant son plus proche poursuivant par 12 points.

Finalement, Zellweger, qui a brillé au sein de la formation canadienne lors du dernier Championnat du monde de hockey junior, a déjà inscrit 28 buts en 49 matchs cette saison. Ses 74 points sont aussi bons pour le premier rang de la WHL, mais le membre des Blazers de Kamloops partage le sommet du circuit chez les arrières avec Ben Zloty et Stanislav Svozil.