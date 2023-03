Le film «Tout, partout, tout à la fois» de retour en salle

Après avoir triomphé aux Oscars dimanche passé, la comédie d’action déjantée Tout, partout, tout à la fois reprend l’affiche ce vendredi dans quelques salles à Montréal et à Québec.

Le film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert qui a remporté sept Oscars – dont celui du meilleur film – sera présenté dans quelques cinémas des chaines Guzzo et Cineplex, à Montréal et ses environs, ainsi qu’au Cinéma Le Clap Ste-Foy, à Québec.

Sorti initialement en salle en salle en avril dernier, Tout, partout, tout à la fois (Everything Everywhere All at Once) relate les aventures d’une immigrante chinoise (Michelle Yeoh), propriétaire d’une petite buanderie avec son mari, qui doit se transformer en superhéroïne pour sauver le monde. Le film a récolté 111 M$ au box-office mondial.

En plus d’être sacré meilleur film, Tout, partout, tout à la fois a remporté les Oscars de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice (Michelle Yeoh), de la meilleure actrice de soutien (Jamie Lee Curtis), du meilleur acteur de soutien (Ke Huy Quan), du meilleur montage et du meilleur original.