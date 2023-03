Le Patchwork de Tissot est de retour!

Si vous êtes fan de vin du Jura, ne manquez pas ce nouvel arrivage!

Bénédicte & Stéphane Tissot, Arbois 2020, Chardonnay, Patchwork, France

42 $ - Code SAQ 11194701 – Biodynamie

André et Mireille Tissot ont créé ce domaine dans les années 1950. Leur fils Stéphane les a rejoint en 1989 et il a progressivement porté la taille du domaine à 50 hectares de vignes, certification bio depuis 1999, biodynamique depuis 2004.

Stéphane a une approche très peu interventionniste en cave et élabore — sans intrants ou si peu — des vins d’une précision exemplaire. Son Patchwork offre une expression bien jurassienne du chardonnay dans différents terroirs de l’appellation Arbois.

Et son 2020? Excellent, mais oh! qu’il a besoin d’air et de temps. À l’ouverture, la réduction l’emporte sur le fruit, au nez; en bouche aussi, les arômes se révèlent peu, portés par une texture compacte, tendue et construite autour d’une acidité saine, mais un peu acerbe.

Deux heures de carafe plus tard... le vin est tout autre. Le nez est plus volubile, des saveurs de fruits blancs et d’agrumes émergent et de délicates notes de beurre se dessinent.

C’est toutefois en bouche que la différence est le plus marquée, l’acidité semble fondue, mieux intégrée aux autres éléments; le vin a du relief, de la profondeur et de la longueur.

Un excellent vin de terroir et de texture à apprécier à table, sans faute, et à servir autour de 12 degrés Celcius. Si vous êtes patients, laissez-en reposer quelques unes en cave jusqu’en 2028-2030; il vous le rendra bien.

Santé!