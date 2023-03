Le plan du week-end

Plutôt que quelques bières vertes pour célébrer la St-Patrick, voici cinq vins pour votre plan week-end!

Buvez moins. Buvez mieux.

L'École No 41, Syrah 2019, Columbia Valley, É.-U. 42,75 $ - Code SAQ 15100451 – 15 %

On commence avec du costaud, mais n’allez pas croire que le vin est lourd pour autant. La syrah (qui profite des apports du grenache et du mourvèdre) se montre joufflue, presque veloutée avec des tanins mûrs. La richesse du fruité vient envelopper la finale capiteuse et laisse une impression de volupté. Du solide qui ira à merveille avec le magret de canard.

★★★ $$$$

Vins Nus, SiurAlta Orange 2021, Montsant, Espagne 29,10 $ - Code SAQ 14513472 – 12,5 %

Si vous aimez les vins oranges et natures, vous allez trouver chaussure à votre pied avec cette macération de grenache blanc et de vermentino vinifiée sans intrants chimiques. Notes de levure qui font place aux agrumes et une touche herbacée. Fruité juste, assez ample, bonne vivacité et amertume agréable.

★★1⁄2 $$1⁄2

Domingos Alves de Sousa, Caldas 2021, Douro, Portugal 14,90 $ - Code SAQ 10865227 – 13,5 %

Sans doute l’un des meilleurs vins à moins de 15$ actuellement disponibles à la SAQ. Bonne intensité au nez avec des notes de fruits noirs, de violette, de moka et de poivre. En bouche, la matière est généreuse, les tanins sont mi-corsés, et la longueur est plus que respectable. Gourmand et équilibré, il sera le parfait compagnon du BBQ.

★★1⁄2 $1⁄2

Azul y Garanza, Naturaleza Salvaje 2020, Navarra, Espagne 25,05 $ - Code SAQ 14432672 – 13 % - Bio

La bombe ! Du grenache (50% de noir et 50% de blanc) qui explose avec ses parfums de cerise, de réglisse et d’épices. C’est juteux, vif et gouleyant. Un pur bonheur. On fait des provisions pour l’été. À servir assez frais (45 minutes au frigo).

★★★1⁄2 $$1⁄2

Le Clos du Tue-Bœuf, Vin Blanc 2021, Vin de France 25,95 $ - Code SAQ 14790568 – 11,86 %

Le vin est certes nature, mais c’est merveilleusement maîtrisé. Des notes de citron, de cailloux frottés et de poussière de roche révèlent un sauvignon tendu et prégnant. Belle longueur à la fois structurelle et aromatique. Un vin de puriste qui fera malheur avec des huîtres. Disponible, hélas, en très petite quantité.

★★★ $$1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.