Ligues majeures: à Toro d’en profiter

Plusieurs gros cogneurs gauchers risquent de faire remonter leur faible moyenne au bâton avec les nouveaux règlements en vigueur dans le baseball majeur. C’est le cas pour Anthony Rizzo, Carlos Santana, Joey Gallo, mais aussi pour le Québécois Abraham Toro.

• À lire aussi: Ligues majeures: le baseball veut vous reconquérir

• À lire aussi: Blue Jays: des petits bobos à soigner pour Otto Lopez

Le joueur d’avant-champ originaire de Longueuil en est à une cinquième saison dans la grande ligue. Après des débuts remarqués chez les Astros de Houston, il a connu une période plus difficile en 2021 avant d’être échangé à Seattle, où il a terminé cette même campagne de brillante façon.

Mais la récente saison fut pénible pour le Québécois qui a frappé pour une moyenne de ,185 en participant à 109 matchs. Les Mariners l’ont envoyé aux Brewers de Milwaukee durant la saison morte.

Pour l’instant, à ses 15 premières présences officielles au bâton depuis le début du camp des Brewers, Toro compte trois coups sûrs, dont un circuit. Frappeur ambidextre, Abraham pourrait faire beaucoup plus de dommages du côté gauche en raison du nouveau règlement empêchant les défensives spéciales.

« Quand je frappe de la gauche, ça peut laisser plus d’espace, car je tire beaucoup la balle naturellement de ce côté-là. Ça me donne la possibilité de capitaliser sur l’une de mes forces, contrairement à avant, où je devais travailler sur ma faiblesse en tentant souvent de frapper au champ opposé », a-t-il expliqué, en entrevue avec Le Journal.

Toro frappait justement du côté gauche, le 28 février, quand il a catapulté un tir du releveur Danis Correa loin au champ droit, de l’autre côté de la clôture, pour un circuit de trois points en huitième manche. Intégré comme frappeur suppléant, le Québécois--- avait ainsi aidé grandement les Brewers à l’emporter 6 à 3 face aux Cubs de Chicago.

PLUS DE BUTS VOLÉS

Comme il est un coureur rapide, les nouveaux règlements pourront aussi aider le Québécois alors que les buts sont plus gros, et donc plus proches.

« J’ai toujours été quelqu’un qui courait vite, mais je n’ai jamais eu énormément de buts volés dans les dernières années, a reconnu Toro, auteur d’un sommet personnel de six larcins en 2021, durant sa saison partagée entre les Astros et les Mariners. J’ai travaillé sur cet objectif [durant la saison morte]. En plus, avec les buts un peu plus gros, ça vient évidemment avantager les coureurs rapides. J’espère en profiter. »

Toro compte aussi voir s’il a la possibilité de maximiser sa vitesse en raison du cadran pouvant gêner le lanceur et le nombre limité de tentatives qu’a celui-ci pour prendre un coureur à contrepied sur les coussins. Toutes les subtilités seront exploitées aux dépens des artilleurs qui patienteront jusqu’à la dernière seconde avant d’effectuer un tir.

« Ça va être de trouver l’équilibre pour ne pas non plus être trop agressif et te faire pogner », a résumé le Québécois, en riant.

D’ailleurs, concernant le temps alloué entre chaque lancer, Toro juge la mesure « intéressante ».

« Il y a des lanceurs qui aiment prendre leur temps et conserver leur énergie. Je crois que la règle va surtout désavantager les lanceurs, qui vont s’épuiser plus rapidement et auront moins de temps pour déterminer les tirs à effectuer pour déjouer les frappeurs. »

BIENVENUE DANS LA NATIONALE !

Globalement, à sa première saison avec les Brewers, Toro souhaite démontrer qu’il peut être un joueur régulier dans le baseball majeur. Il est le premier à reconnaître que sa saison 2022 a été décevante offensivement.

« C’est une nouvelle ligue pour moi, j’ai toujours été dans l’Américaine et avec une équipe de la section Ouest, a fait remarquer Toro. C’est un beau défi pour moi d’apprendre à connaître plusieurs nouveaux lanceurs. »