Météo au Québec: de la neige et de la pluie sur plusieurs régions

Le mauvais temps affectera la majeure partie du Québec vendredi avec de la neige dans l’ouest et le nord de la province et de la pluie ailleurs, sauf l’est qui sera ensoleillé.

La neige qui a débuté jeudi soir va s’intensifier vendredi matin pour atteindre des accumulations de 15 à 20 centimètres dans l’ouest du Québec, selon Environnement Canada.

«L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles», a mis en garde l’agence fédérale qui appelle à plus de prudence sur les routes.

Dans le sud et la vallée du fleuve Saint-Laurent, la faible neige se changera rapidement en pluie en mi-journée, alors que le mercure affichera 3 degrés au thermomètre, notamment à Montréal.

Les secteurs du centre du Québec seront touchés plus en après-midi avec de la pluie en Estrie et en Beauce et de la neige sans grandes accumulations pour la Mauricie et la région de Québec.

En revanche, l’est de la province sera épargné et aura droit à un beau soleil sous des températures printanières, notamment dans le Bas-Saint-Laurent où il fera 6 degrés.

Pour le reste, le week-end s’annonce globalement agréable avec une alternance de soleil et de nuages, mais des précipitations persisteront toutefois dans certains secteurs.