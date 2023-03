On a trouvé les pires coupes de cheveux de l'histoire du sport

Ce n’est pas d’hier que certains athlètes se démarquent par un style capillaire parfois douteux. On n’a qu’à penser à la tonsure de Tim Tebow en 2010. Un joueur de UCLA nous a cependant incités à fouiller nos archives photo pour voir ce qui s’est fait de pire en la matière.

Mise en contexte. Jeudi, c’est la première journée du March Madness au basket-ball de la NCAA et Logan Cremonesi, un attaquant de UCLA, arbore une teinture plutôt originale sur sa tête où les cheveux sont rasés assez courts.

Les cheveux n’ont sans doute rien à voir avec ça, mais les Bruins ont écrasé UNC Asheville par la marque de 86 à 53.

Mais on s’éloigne de notre objectif qui est de rendre hommage aux plus affreuses coupes de cheveux du monde du sport.

AFP

Dennis Rodman

À tout seigneur tout honneur, même s’il ne s’agit pas d’un décompte, on lui donne tout de même la première position. L’original qui a fait les 400 coups quand il portait les couleurs des Bulls de Chicago (avant et après aussi pourrait-on ajouter) a toujours su nous surprendre par ses coupes de cheveux originales. Vous savez quand on dit «c’est différent» ou «c’est particulier», c’est souvent un code pour dire autre chose.

REUTERS

Ronaldo

On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, mais la vedette brésilienne s’est présentée à la Coupe du monde de 2002 avec un bout de chevelure sur le front et le reste du crâne rasé. Le Brésil a remporté le tournoi, Ronaldo a marqué huit buts et les enfants du monde ont voulu copier sa tignasse pendant que leurs parents s’arrachaient les cheveux.

AFP

Ivan Perisic

On avait envie de croire qu’Ivan Perisic était un homme de goût, mais il nous a prouvé qu’il était capable d’un faux pas même s’il s’agissait d’une volonté d’afficher son patriotisme. Lors de l’Euro 2016, il s’est présenté sur le terrain avec le quadrillé rouge et blanc du maillot de la Croatie. On vous laisse juger si c’est réussi ou non.

Getty Images/AFP

Antonio Garay

Au fil de sa carrière, le joueur de ligne a toujours su se démarquer par ses coiffures très élaborées. Si certaines étaient réussies, on est d’avis que Jean Airoldi aurait pu vider son calepin de contraventions de style en faisant le tour de l’album photo de Garay.

AFP

Peter Wright

Très connu sur le circuit européen de fléchettes, l’Écossais peut parfois ressembler à un croisement entre Johnny Rotten, des Sex Pistols, et l’animateur et chef Guy Fieri. On vous suggère de ne pas rigoler de ses cheveux, surtout s’il a des fléchettes dans les mains.

AFP

David Beckham

Quand on pense Beckham, on pense classe et élégance. Après tout, quand on est marié à Posh Spice, on doit incarner un certain modèle classique et en général, «Becks» a toujours eu beaucoup de goût. Mais il a déjà commis les petites tresses en 2003 et ce n’était pas pour le mieux.