[PHOTOS] Lac-Beauport: vous pourriez acheter l'ancienne maison de Patrick Roy pour 11,9 M$

Avis aux intéressés, l’ancienne maison de Patrick Roy à Lac-Beauport se retrouve à nouveau disponible sur le marché immobilier. En janvier 2022, l’ancien gardien de but, devenu entraîneur des Remparts de Québec, s’était départi de sa luxueuse résidence.

Photos tirées du site Centris.ca

Le montant de la vente s’élevait alors à 5,7 M$. Les nouveaux acquéreurs, Dave Villeneuve et Harold Rouleau, deux hommes d’affaires de la Montérégie ne l’ont pas eu longtemps, car la propriété de rêve vient à nouveau d’être inscrite sur le marché de la vente, mais au prix de 11,9 M$.

On parle d’une maison de 35 pièces, incluant 7 salles de bain et une salle d’eau, 3 garages, d’un walk-in totalisant 40 pieds linéaires, d’une terrasse chauffée de 120 pieds avec une cuisine extérieure complète, etc.

La résidence est située en bordure du lac Beauport et possède une plage naturelle de 425 pieds, avec un quai en béton et un abri à bateau refait à neuf.

Selon Martin Dostie, courtier pour la firme Sotheby’s International Realty Québec, le prix demandé représente un record dans la région de Québec.

