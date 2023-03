Pour la relève à la pêche

Photo fournie par Karl Tremblay

À la clôture de l’Encan de la Fondation de la faune, le 23 février dernier, pas moins de 226 183 $ avaient été amassés grâce à 194 commanditaires qui avaient offert 311 lots, ainsi qu’à tous les généreux participants. Les profits de l’Encan seront investis dans le programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune. Réalisé en collaboration avec son partenaire financier, Canadian Tire, le programme initie des jeunes âgés de 6 à 17 ans à la pêche sportive. En plus d’une formation à la pêche, chaque jeune reçoit, avec l’autorisation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Plus de 340 000 jeunes ont été initiés à la pêche depuis les débuts du programme en 1997. Quant à la Fondation de la faune du Québec, elle a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.

Dernier hommage à Paul Côté

Photo fournie par la famille

C’est ce matin, dès 10 h, à la Villa du Domaine Cataraqui, 2141 chemin Saint-Louis, à Québec que la famille de Paul Côté recevra vos condoléances avant un hommage prévu à 15 h. Paul Côté (photo) est décédé le 26 février dernier à l’âge de 94 ans. Fils de feu Rose Gagnon et de feu Napoléon Côté, il s’était associé, en 1953, avec son frère, chez Nap Côté Sports, une chaîne de magasins spécialisés dans la pêche, la chasse, la moto et le ski qui a déjà compté jusqu’à 12 succursales, dont huit franchises. Il fut par la suite longuement associé (pendant 31 ans) au Magasin Latulippe de Québec à titre de directeur général. Mes condoléances aux proches et à la famille.

Homme de défi

Photo fournie par la famille

C’est demain à 14 h, en l’église Saint-Félix-de-Cap-Rouge, que sera célébré le service religieux de Jacques Saillant (photo), fondateur du Groupe Saillant (Ste-Foy Toyota, Laurier Mazda, Option Subaru, Ste-Foy Hyundai et Stihl Canada), décédé le 11 février dernier à l’âge de 80 ans. La famille (dont ses fils Charles et Alexandre) recevra vos condoléances au Complexe de la Cité, de l’avenue Le Gendre, ce soir de 19 h à 21 h et demain samedi à l’église de 12 h à 14 h. Permettez-moi d’offrir mes condoléances à toute la famille.

Anniversaires

Photo fournie par Daniel Lavoie

Daniel Lavoie (photo), auteur-compositeur-interprète franco-manitobain, 74 ans... Patrick Cantlay, golfeur professionnel américain (PGA), 31 ans... Patrick Lebeau, ex-joueur de la LNH, 53 ans... Rob Lowe, acteur américain, 59 ans... Gary Sinise, acteur, réalisateur et producteur américain, 68 ans... Mgr Paul Lortie, né à Beauport, ex-évêque du diocèse de Mont-Laurier, 79 ans... Patricia Nolin, actrice québécoise, 83 ans... Robert Demontigny, chanteur québécois, 84 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 17 mars 2013 : Jean-Noël Lavoie (photo) 85 ans, homme politique québécois qui fut député libéral dans la circonscription de Laval en 1960, réélu en 1962, 1966, 1970, 1973 et 1976. Il a été président de l’Assemblée nationale de juin 1970 à décembre 1976... 2019 : Paul-André Massé, 71 ans, député libéral dans la circonscription fédérale de Saint-Jean (1979-1984) et secrétaire parlementaire du ministre des Approvisionnements et des Services de 1983 à 1984... 2018 : Yann Arnaud, 38 ans, acrobate, Français d’origine, du Cirque du Soleil... 2017 : Lawrence Montaigne, 86 ans, acteur américain... 2020 : Lyle Waggoner, 84 ans, acteur et sculpteur américain... 2016 : Larry Drake, 66 ans, acteur américain... 2015 : R. Jacques Plante, 78 ans, conjoint de Francine Lortie, Événements corporatifs... 2014 : L’Wren Scott, 49 ans, styliste américaine et compagne de Mick Jagger... 2012 : Chaleo Yoovidhya, 89 ans, homme d’affaires thaïlandais, cofondateur de l’entreprise Red Bull... 2010 : Bernard Plante, 55 ans, journaliste pour plusieurs médias québécois... 2009 : Gaston Labrèche, juge à la retraite de la Cour du Québec... 2006 : Oleg Cassini, 93 ans, couturier officiel de Jacqueline Kennedy... 2005 : Andre Alice Norton, 93 ans, grande dame du roman de science-fiction aux É.-U.