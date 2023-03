Sabres: l’espoir québécois le plus prometteur mis sous contrat

Les Sabres de Buffalo ont fait un ajout de taille, vendredi, en accordant un contrat d’entrée de trois ans au gardien québécois Devon Levi.

Le portier de 21 ans a terminé sa carrière universitaire, il y a six jours, en tant qu’un des meilleurs joueurs de l’histoire des Huskies de l'Université Northeastern. Il a été nommé parmi les finalistes au trophée Hobey-Baker pour une deuxième année de suite et pourrait mettre la main sur un deuxième trophée Mike-Richter, décerné au meilleur gardien de la NCAA.

Il a aussi été nommé joueur par excellence de la conférence Hockey East, devançant notamment l’espoir du Canadien de Montréal Lane Hutson parmi les finalistes.

Tout comme Jayden Struble, d’ailleurs, Levi avait son destin entre les mains. Il aurait pu éventuellement devenir joueur autonome sans compensation et parapher un contrat d’entrée avec l’équipe de son choix, comme l’ont fait par le passé Adam Fox et Mike Reilly.

Levi a toutefois toujours eu l’intention de devenir un membre des Sabres depuis qu’ils l’ont acquis des Panthers de la Floride dans la transaction impliquant l’attaquant Sam Reinhart.

«Kevyn [Adams, le directeur général] m’a dit lors d’une rencontre, avant le dernier camp de développement, que son objectif était de remporter une coupe Stanley, a dit le natif de Dollard-des-Ormeaux dans un communiqué. Je crois que l’organisation est sur la bonne voie. C’est très impressionnant.»

Choix de septième ronde en 2020, Levi a maintenu un dossier épatant dans la NCAA. Cette saison, il a montré une fiche de 17-12-5, un taux d'efficacité de ,933 et une moyenne de buts alloués de 2,24.

Ses statistiques étant encore plus impressionnantes la saison précédente (,952 et 1,54), il semblait déjà fin prêt à évoluer au niveau professionnel. Mais l’homme masqué québécois est de nature patiente et il a voulu faire ses preuves avec les Huskies avant de rejoindre l’organisation des Sabres.

«Je n’ai jamais pourchassé le plus haut niveau, avait-il expliqué l’été dernier. Je l’ai toujours laissé venir à moi au moment opportun.»

À Buffalo, Levi est déjà considéré comme le gardien d’avenir des Sabres. Il pourrait rivaliser avec Ukko-Pekka Luukkonen dès la saison prochaine pour un poste avec le grand club, ou bien s’adapter au hockey professionnel avec les Americans de Rochester.