Santé mentale: commettre des crimes pour obtenir des soins

Être accusé et condamné devant les tribunaux pour avoir la chance d’obtenir des soins en santé mentale, c’est la réalité à laquelle Me Catherine Lapointe, avocate de l’aide juridique spécialisée dans la défense des gens avec des enjeux de santé mentale, est heurtée chaque jour.

«Ça n’a pas de bon sens que mes clients, “les chanceux”, ils ont commis des crimes, mais ils vont avoir le droit à des soins en santé mentale et “les plus chanceux”, les plus instables, vont aller à l’institut Philippe-Pinel», s’est exclamée l’avocate à Stéphan Bureau, sur le plateau de l’émission «Le monde à l’envers», vendredi soir.

Me Lapointe a également déploré la hâte des hôpitaux à renvoyer chez eux des patients non stabilisés, ou même carrément encore en psychose. Un problème inquiétant selon le psychiatre à l’Institut Philippe-Pinel, Gilles Chamberland, qui a participé à la prémisse de cette discussion, et qui a lui aussi souligné l’importance de stabiliser les patients avant de leur donner leur congé.

«On est trop pressés de les renvoyer chez eux», a dit l’avocate, ajoutant au passage le manque de moyens, d’effectifs, et de ressources sur le terrain.

«La bureaucratie, ça nous décourage beaucoup. Mais on a la chance, à Montréal, d’avoir des organismes communautaires, heureusement qu’on les a! [Le système organisé] ne répond plus aux besoins ça fait longtemps», a-t-elle rappelé.

La dame a d’ailleurs appelé le gouvernement et le législateur à porter une attention sérieuse à ce fléau, qui, avec la pandémie, s’exacerbe. «On est à la veille de connaitre pire que ce qu’on voit présentement», a-t-elle avisé.

Me Catherine Lapointe participe notamment à la nouvelle série documentaire de RDI «À ma défense».

Le malaise de Hugh Grant vu par Sébastien Benoit

Sébastien Benoit, l’invité de la semaine, a passé la soirée sur le plateau entouré des panellistes Biz, Sophie Durocher, Richard Martineau et Yasmine Abdelfadel.

L’animateur est revenu sur quelques-unes de ses couvertures de tapis rouges, du temps où il était reporter à l’émission «Flash», à la fin des années 1990. Il a entre autres déploré l’attitude déplaisante et condescendante de l’acteur Hugh Grant à la dernière cérémonie des Oscars, alors que ce dernier répondait de manière très succincte, voire nonchalante, à son interlocutrice Ashley Graham.

