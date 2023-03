Une avalanche de buts et une défaite pour les Lions

Les Lions ont marqué cinq buts, vendredi au Colisée Vidéotron, mais ce ne fut pas suffisant pour battre les Everblades de la Floride. L’équipe trifluvienne a plié l’échine par la marque de 7 à 5.

Les hommes de Marc-André Bergeron ont souvent connu des ratés en début de match depuis le début de la saison, mais ont mis toutes les chances de leur côté en prenant les devants 3 à 1 après 20 minutes de jeu.

Du moins, jusqu’à ce que l’attaquant Blake Winiecki décide de changer l’allure de la rencontre. Il a gardé son équipe dans le match en marquant le premier but de chaque période.

La réussite qui a couronné son tour du chapeau a d’ailleurs donné les devants à la formation floridienne en tout début de troisième période. Ryan Francis a répliqué pour les Lions, mais Joe Pendenza et Sean Josling ont frappé en fin de match pour offrir la victoire aux leurs.

La soirée n’a pas été de tout repos pour Francis Marotte entre les poteaux des hôtes. Le gardien québécois a subi la défaite malgré ses 39 parades, flanchant aussi devant Logan Lambdin et Andrew Fyten.

Les Lions ont dirigé 15 tirs de moins vers le filet que leurs adversaires. À son premier match avec le club-école du Canadien de Montréal dans l’ECHL, l’attaquant William Lemay a épaté en marquant un but, en plus de se faire complice de Brendan Soucie et Francis.

Cédric Montminy et James Phelan ont complété la marque dans une cause perdante.

Il s’agit d’un troisième revers consécutif pour les Lions, qui recevront à nouveau la visite des Everblades samedi.