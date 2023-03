Une préposée aux bénéficiaires menacée d'expulsion profite de son sursis

La préposée aux bénéficiaires, Amélie Mafogué-Tadié, a reçu sur son lieu de travail le député René Villemure il y a deux mois, alors qu’elle était menacée d'expulsion du pays, et a obtenu grâce à lui un sursis in extremis de 60 jours alors qu'elle embarquait tout juste dans l'avion.

«Je vis ma vie comme auparavant, plus de stress», a lancé la préposée aux bénéficiaires à la Résidence La Liberté.

«Ça me touche beaucoup, parce qu’elle contribue dans un milieu qui est essentiel pour un travail qui est inestimable. On essaye d’avoir une fin heureuse à chaque fois. Ce n’est pas toujours possible. Mais ce dossier, on l’a travaillé fort», a déclaré René Villemure, député bloquiste de Trois-Rivières.

Le 12 janvier dernier, la préposée aux bénéficiaires était forcée de laisser sa vie des cinq dernières années derrière elle et de retourner au Cameroun, où son orientation sexuelle la met en danger.

À quelques minutes d'être expulsée du Canada, elle avait obtenu un sursis de 60 jours du ministère de l’Immigration. Deux mois plus tard, la préposée est toujours empreinte de reconnaissance, en direct du Canada.

«Partout où je passe, les résidents et mes collègues me disent: “on t’envoie des ondes positives. On est contents que tu sois là.” Si je peux mettre une note de 1 à 10, je suis à 10», a-t-elle commenté.

Le dossier d'Amélie Mafogué-Tadié est cependant toujours sous-évaluation. Elle a fait une demande pour obtenir un statut de résidence permanente avec motif humanitaire, et le député de Trois-Rivières a assuré que le dossier était en cours de procédure et qu’un verdict suivrait dans les prochains mois.

À la Résidence La Liberté, son travail est plus qu'apprécié et des collègues continuent même de suivre son dossier d'immigration. D’ailleurs, plusieurs autres travailleurs étrangers sont sur le point de rejoindre l'équipe.

Pendant ce temps, Amélie Mafogué-Tadié se concentre sur son travail qu'elle aime et sa priorité demeure le bien-être de ses résidents.