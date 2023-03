18 ans de persévérance

Photo fournie par Gala Accroche-cœur

Pour une 18e année, la Fondation Accroche-Cœur et l’organisme Au trait d’union Québec s’uniront lors du Gala Accroche-Cœur qui se tiendra à la Salle Albert-Rousseau le dimanche 7 mai à 20 h. Cette année, la soirée-bénéfice humoristique qui vise à récolter des fonds afin de soutenir la cause de la persévérance scolaire. sera présentée par les Caisses Desjardins de Charlesbourg et de Limoilou, animée par Philippe Laprise et réunira plusieurs artistes et humoristes du milieu dont P-A. Méthot, Sébastien Ouellet, Nicolas Gignac et Pierre-Bruno Rivard. L’année dernière, 108 000 $ avaient été amassés, élevant à près de deux millions les fonds récoltés depuis le premier Gala. Plusieurs autres invités seront dévoilés prochainement pour cette soirée sous le thème « Ensemble, accrochons-nous pour un Gala porteur d’espoir ! ». Billets en vente à la billetterie de la Salle Albert-Rousseau et sur le Réseau Ovation.

Prix Killam 2023

Photo fournie par l’Université Laval

Bravo à Charles M. Morin (Photo), spécialiste de renommée mondiale des troubles du sommeil à l’École de psychologie de l’Université Laval, qui est lauréat d’un prix Killam 2023 dans la catégorie « sciences sociales ». Directeur du Centre d’études des troubles du sommeil de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil, Charles M. Morin a eu un impact majeur sur la façon dont l’insomnie est prise en charge dans la pratique clinique. Il a été le premier à démontrer que la thérapie cognitive-comportementale est aussi efficace que les médicaments pour contrer l’insomnie et, plus important encore, qu’elle produit des bienfaits plus durables pour le sommeil. Charles M. Morin s’est également engagé dans le transfert des connaissances tant au sein du milieu universitaire qu’à l’extérieur. Outre ses nombreuses publications, il a dirigé une centaine d’ateliers de formation pour les intervenants de la santé à travers le monde et a présenté plus de 300 conférences destinées au grand public. Le prix Killam est accompagné d’un montant de 100 000 $.

Les Lions au golf

Photo tirée de sa page Facebook

Jonatan Julien (photo, député de Charlesbourg [CAQ], ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, a accepté la présidence d’honneur du 3e Tournoi de golf amical du Club Lions de Charlesbourg qui se tiendra le vendredi 26 mai, à compter de 11 h 30, en départs simultanés et selon la formule 2 balles-meilleure balle, au club de golf Le Montmorency. Le prix comprend évidemment le golf et la voiturette motorisée et un souper 3 services après la ronde de golf. Les profits seront redistribués aux différentes œuvres soutenues par le Club Lions de Charlesbourg. Renseignements : Pierre Morin, au 418-655-1772.

Anniversaires

Photo fournie par Stéphanie Branchu/Netflix

Lily-Jane Collins (photo) actrice (Emily à Paris), mannequin, écrivaine et productrice britannico-américaine et fille du musicien Phil Collins, 34 ans... Adam Levine, chanteur et guitariste américain, leader du groupe de pop rock Maroon 5, 44 ans... Stéphanie Brais, responsable relation client (Le Moi Inc.), 47 ans... Queeen Latifah, chanteuse et actrice, 53 ans... Vanessa Williams, chanteuse et actrice, 60 ans... Guy Carbonneau, ex-entraîneur-chef chez le Canadien de Montréal (2006-2009), analyste à RDS, 63 ans... Luc Besson, réalisateur et scénariste français, 64 ans... Ricky Martel, né Richard Vigneault, lutteur québécois entre 1980 et 1995, 67 ans... Guy Lapointe, défenseur avec le Canadien de 1968 à 1982, 75 ans... Michel Jobin, qui a fait, pendant presque 50 ans, les belles heures de la compagnie Coca-Cola à Québec, 80 ans.

Disparus

Photo Getty Images

Le 18 mars 2013 : Frank Selke Jr. (photo), 83 ans, fils de l’ancien directeur général des Canadiens de Montréal, Frank Selke, Frank Selke Jr. a suivi les traces de son père en tant que directeur exécutif et directeur de la publicité du club de hockey de 1951 à 1965... 2020 : Alfred Worden, 88 ans, astronaute et ingénieur américain, pilote du module de commande et de service Apollo 15 en 1971... 2017 : Chuck Berry, 90 ans, guitariste et chanteur américain l’un des pères fondateurs du rock and roll... 2016 : Joe Santos, 84 ans, acteur américain... 2014 : Louis Rochette, FCPA, FCA, 91 ans, Grand Chevalier du Cercle du recteur de la Fondation de l’Université Laval et membre du Cercle du doyen de la FSA... 2012 : Guy Boucher, 73 ans, chanteur comédien et animateur (Les Coqueluches avec Gaston L’Heureux)... 2011 : Dr François Desbiens, 54 ans, vice-président du Collège des médecins... 2009 : Jean Dutil, 77 ans, ancien juge de la Cour du Québec et président de la (CECO)... 1995 : Jacques Labrecque, 77 ans, un des grands interprètes du folklore québécois.