ROBERGE, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 février 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Michel Roberge, époux de dame Johanne Lafond. Il était le fils de dame Charlotte Roberge et de feu monsieur Ernest Roberge. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour des raisons personnelles, nous vous demandons de bien vouloir porter le masque. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Johanne et sa mère Charlotte; ses filles: Vicky (Nathalie Côté) et Marilyn (Daniel Bordeleau); ses petits-fils : Antoine et Tristan; son frère Denis (Claudine Tardif) ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CIC et de l'unité des soins palliatifs pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci particulier à monsieur Jean-Sébastien Lauzon pour son soutien dans ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5, tél. : 418-683-2323.