LECLERC, Clément



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 28 février 2023, à l'âge de 97 ans et six mois, est décédé monsieur Clément Leclerc, époux de dame Rachelle Bélanger, fils de feu monsieur Honorius Leclerc et de feu dame Angelina Dubé. Il demeurait à la Résidence La Roseraie à Sainte-Foy.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rachelle; ses enfants : Clémence (Dominic Trottier), Denis (Sylvie Reinert) et Michelle (Normand Lambert); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ainsi que ses nièces et neveux, cousines et cousins et de nombreux amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org