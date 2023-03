POITRAS, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mars 2023, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé M. Jean-Guy Poitras, époux de dame Dorilda Fortin. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 1 heure avant cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse Dorilda ; ses enfants : Pierre (Diane Pruneau) et Nicole (Sabin Simard) ; son petit-fils Christian ; ses sœurs : feu Jeannine (feu Jean-Claude Demers), Rolande (feu Bruno Rousseau), Thérèse (feu Jean-Marc Houde) et Louise (feu Jean-Guy Royer), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre les membres de sa famille qui l'ont prédécédés.