LABRECQUE, Gertrude Gosselin



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 9 mars 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Gertrude Labrecque, épouse de feu monsieur Jacques Labrecque, fille de feu Rose-Anna Bilodeau et de feu Omer Gosselin. Elle demeurait à Québec.Elle était la sœur de Madeleine (feu Bruce Deatherage), feu Lucette (feu Noël Topping), feu Marguerite (feu Fernand Pauzé), feu Thérèse (feu Edmond Paquet), feu Marthe, et ses frères feu Richard, feu Conrad (feu Henriette Roy), feu Roland (feu Florence Carrier), feu Marc (feu Lucille Carrier) et feu Hector. Elle laisse dans le deuil, outre sa sœur, ses enfants : Anne (Richard Linteau), Pierre (Marie Pierre Fontaine); sa petite-fille : Sophie Labrecque; ses belles-sœurs : feu Thérèse (feu Robert Lavigne), Véronique (feu Louis-Philippe Savard) et Céline (Jacques Choquette); ses beaux-frères : feu Claude (Denise Asselin), Gabriel (feu Gisèle Drapeau) et Louis (feu Claire Crépeau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille remercie sincèrement la Dre Monique Bellemare, tout le personnel soignant et le personnel de soutien du Centre d'hébergement Côté Jardins pour leur bienveillance durant son séjour, ainsi que pour l'accompagnement et les soins palliatifs prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté-Jardins, soit par courrier au 4770 rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, Québec G3A 0K9, soit par téléphone 418 780-8179 ou soit sur le site internet www.CanadaDon.org. Des formulaires seront disponibles sur place.