SLIGHT, Gilles



Entouré de l'amour des siens, est parti paisiblement monsieur Gilles Slight, à Québec le 25 janvier 2023, à l'âge de 68 ans et 11 mois. Il était le conjoint de feu Carole Bernard, le fils de feu Rita Paquet et de feu Roland Slight.Il laisse dans le deuil son fils unique Nicolas Bernard; son petit-fils Damien ainsi que sa mère Cynthia; son frère Michel (Ginette Duguay) et ses sœurs : Lise (Jean-Paul Bertrand) et Carolle (feu Gérard Raymond); ses neveux, nièces, cousins, cousines, son amie de cœur Yvonna David et sa fille Yvonna ainsi que plusieurs ami(e)s. Outre ses parents et sa conjointe, il est parti rejoindre son frère Marcel (Lise Laroche) et sa sœur Francine.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.