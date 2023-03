POULIN, Pierrette Fitzback



À la Maison Michel-Sarrazin, le 6 mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Pierrette Fitzback, épouse de feu monsieur Jean-Guy Poulin. Elle était la fille de feu dame Germaine Renaud et de feu monsieur Charles-Eugène Fitzback. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Bruno Paquet) et Yves; ses petits-enfants : Stéphanie, Jessyca, Mychaël et Mélyna; son frère Jean-Guy (Simone Lemay); sa belle-soeur Micheline Gallant (feu Jean-Claude Fitzback) et ses beaux-frères : Michel Poulin (Joan Ross) et Charles-Eugène Philibert (feu Marcienne Poulin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses nombreux amis(e)s de la FADOQ Vanier. La famille désire remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél. 418-687-6084, www.michel-sarrazin.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone : 418-683-8666, www.cancer.ca