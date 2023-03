CF Montréal: un miracle en fin de match!

Chinonso Offor et Romell Quioto ont marqué dans les derniers instants de la rencontre, samedi au Stade olympique, permettant au CF Montréal d’arracher une victoire de 3 à 2 à l’Union de Philadelphie.

Offor croyait avoir créé l’égalité à la 90e minute, mais sa réussite a d'abord été annulée en raison d’un hors-jeu. Quelques minutes plus tard, cependant, l’arbitre vidéo est revenu sur sa décision et le but a été accordé.

Quioto a fait lever le «toît» du Stade par la suite en redirigeant un centre de Mathieu Choinière de la tête, inscrivant son deuxième but du match devant des adversaires en furie.

Il s’agissait du quatrième duel de la saison du CF Montréal, mais du baptême du feu de l’entraîneur-chef Hernan Losada dans la métropole québécoise. Sa troupe a ainsi obtenu ses premiers points au classement de la saison.

Les milliers de partisans montréalais ont rapidement eu l’occasion de célébrer. Le défenseur Jakob Glesnes a touché le ballon avec sa main dans la surface de réparation à la deuxième minute de jeu. Du point de «penalty», Quioto n’a pas raté sa chance. L’international hondurien a logé le ballon dans la lucarne à la droite du gardien Joe Bendik, délivrant les siens après trois duels sans but.

Le onze montréalais a joué avec confiance le reste de la première demie. C’est au retour de l’entracte que les choses se sont gâtées.

À la 46e minute, le Danois Mikael Uhre a nivelé la marque. Il a éclipsé sa couverture défensive en se retournant rapidement et a déjoué Jonathan Sirois d’une frappe précise à ras le sol.

Uhre, qui en est à sa deuxième saison avec l’équipe pennsylvanienne, a porté un coup dur au CFMTL un peu moins de 15 minutes plus tard. Envoyé en échappée grâce à la superbe passe lobée de Daniel Gazdac, il n’a une fois de plus donné aucune chance au gardien québécois en visant le petit filet.

L’Union a dû se défendre à court d’un homme à partir de la 69e minute. Tout comme lors du dernier duel opposant ces deux formations, le 5 mars 2022, Julian Carranza a été expulsé du match après avoir écopé de deux cartons jaunes.

Le CF Montréal reprendra le collier samedi prochain, lorsqu’il recevra la visite des Whitecaps de Vancouver.