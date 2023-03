Dans l’œil du Québec inc.: les investissements dans les entreprises québécoises en forte baisse l’an dernier

Toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Une diminution de plus de 31 % en douze mois

Photo tirée de Twitter, @InvestQuebec

En 2022, les entreprises québécoises ont reçu un peu plus de 8,3 milliards $ sous forme d’investissement privé (5,84 milliards $) ou de capital de risque (2,47 milliards $), a récemment révélé l’organisme Réseau Capital. Il s’agit d’une baisse de 31,7 % par rapport aux 12,2 milliards $ recueillis en 2021, qui était une année record. Le nombre de transactions a tout de même augmenté, passant de 663 à 703. Les investisseurs qui ont été les plus actifs sont des organisations qui bénéficient de fonds publics : Desjardins Capital (investissements de 2,41 milliards $), le Fonds de solidarité FTQ (2,12 milliards $) ainsi que le duo composé du ministère de l’Économie et d’Investissement Québec (2,06 milliards $).

Deux cliniques privées changent de mains

L’entreprise québécoise ELNA Médical a annoncé cette semaine l’acquisition de deux cliniques privées situées à Montréal : Créa-MeD et Uni-Med. « L’ajout de deux nouvelles cliniques de médecine familiale privée survient précisément à un moment où la demande pour de tels services est de plus en plus grande », a déclaré Laurent Amram, président et fondateur d’Elna. En février, l’entreprise avait acquis une participation majoritaire dans la Clinique Santé DIX30 de Brossard. ELNA exploite plus de 95 cliniques et points de service au Canada, dont une vingtaine au Québec.

Des patrons d’Air Canada achètent

Photo d'archives, Chantal Poirier

Le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau (photo), a acheté pour plus de 125 000 $ d’actions de son employeur, lundi. Le même jour, le chef des opérations du transporteur aérien, Craig Landry, en a acquis pour plus de 75 000 $ tandis qu’Arielle Meloul-Wechsler, chef des ressources humaines et des affaires publiques, a investi près de 50 000 $ dans l’entreprise. Le titre d’Air Canada a perdu plus de 12 % au cours des quatre dernières semaines.

Un dirigeant de Bombardier encaisse

Le v.-p. aux ressources humaines chez Bombardier, Daniel Brennan, a réalisé un profit de 265 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’avionneur montréalais, au début mars. M. Brennan s’est joint à Bombardier en 2017. Le titre de Bombardier a bondi de 70 % au cours des 52 dernières semaines.

Il achète du SNC-Lavalin

Photo tirée du site web de Bombardier

Un administrateur de SNC-Lavalin, Christie J.B. Clark, a acheté pour un peu plus de 185 000 $ d’actions de la firme d’ingénierie montréalaise, la semaine dernière. Ancien chef de la direction du cabinet comptable PwC, M. Clark siège au conseil de SNC depuis mai 2020. Le titre de l’entreprise a progressé d’environ 30 % depuis le début de l’année.

Une firme électrique vendue à des Français

Le groupe français Vinci Energies a mis la main sur Elecso, une entreprise spécialisée en travaux électriques et instrumentation établie à Sorel-Tracy. Fondée en 1976, Elecso compte près de 130 employés. En 2022, son chiffre d’affaires a atteint 32 millions $. Elecso sera intégrée à l’entreprise lavalloise Transelec Common, que Vinci a acquise en 2020.

Vachon achète du BCE

Photo d'archives, Ben Pelosse

Louis Vachon, qui a dirigé la Banque Nationale de 2007 à 2021, a acheté pour 300 000 $ d’actions de BCE, la société mère de Bell Canada, au début du mois. M. Vachon est membre du conseil d’administration de BCE depuis octobre. Le titre de BCE a reculé de 12 % au cours des 52 dernières semaines.