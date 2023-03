Des bonis de 16 M$ en 2022 à Radio-Canada

Les contribuables paient pour des bonis et des hausses de salaire à des milliers d’employés, alors que l’industrie et ses compétiteurs perdent des revenus et des emplois comme jamais.

Depuis 2015, c’est 185 millions $ en bonis et hausses de salaires qui ont été versés aux employés, selon la Fédération des contribuables canadiens (FCC), soit 23 millions $ par année en moyenne.

Pas moins de 85,5 millions $ ont été versés en augmentations salariales, pendant que 99,3 millions $ ont été octroyés en bonis de toute sorte.

Cotes d’écoute en dégringolade

Rappelons que les contribuables financent déjà à hauteur de 1,2 milliard $ par année la société d’État.

« On parle d’un média dont les cotes d’écoute dégringolent depuis plusieurs années. Et ces bonis ont été attribués dans un contexte de pandémie, en contraste avec ce que vivent les contribuables en général. On a de la difficulté à expliquer ce qui motive ces augmentations et pourquoi ces montants ont été distribués », dit Nicolas Gagnon, du bureau québécois de la FCC.

Un montant qui a doublé

L’organisme fait remarquer que depuis 2015, alors que des licenciements sont régulièrement annoncés chez les médias privés, l’effectif des employés a augmenté de 7,3 % à la société d’État, passant de 7200 à 7700. Et que près d’un employé sur 7 gagne un salaire de 100 000 et plus.

Au cours des huit dernières années, le nombre d’employés de Radio-Canada qui reçoivent des bonis a plus que doublé, passant de 546 en 2015 à 1142 en 2022, ajoute l’organisme de défense des contribuables.

« Je n’ai pas de misère avec les hausses salariales, toutes les industries en vivent. Mais les bonis c’est plus problématique », souligne Jean-Hughes Roy, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal.

« C’est difficile de les défendre ou de les dénoncer si on ne sait pas pourquoi ils ont été octroyés. Il y a un enjeu de transparence ici », ajoute-t-il.

Concurrence déloyale

Si les bonis sont discutables, le fait que Radio-Canada joue sur le même terrain que les entreprises privées pour aller chercher de la publicité alors qu’elle est subventionnée à hauteur de plus d’un milliard de dollars par année n’a absolument aucun sens, aux yeux du professeur Jean-Hughes Roy, .

« C’est une concurrence déloyale. Radio-Canada est un service public. En plus, Radio-Canada fait maintenant des contenus commandités sur le web. C’est très discutable comme pratique en partant, mais là on parle d’un diffuseur public en plus. Les bonis dont on parle sont-ils en lien avec des objectifs de vente de publicités ? Laissons ce terrain de jeu à l’entreprise privée, s’il vous plaît », dit-il.

« D’un point de vue de concurrence, ce n’est certes pas normal que les contribuables paient pour un joueur aux dépens des autres », ajoute pour sa part Nicolas Gagnon.

Que fait Ottawa ?

La fédération canadienne des contribuables aimerait voir des mesures comme des gels d’embauches ou un plafonnement des salaires, qui démontreraient une connexion entre la réalité radio-canadienne et celle des Canadiens.

« On aimera aussi une réaction du gouvernement fédéral. Pendant qu’un nombre record de Canadiens font des files d’attente devant les banques alimentaires, un nombre record d’employés de Radio-Canada reçoivent des bonis et des hausses salariales. Les contribuables aimeraient avoir des institutions fédérales moins déconnectées », conclut-il.

Près de 100 M$ en bonis depuis 2015

Année / Bonis

2015 : 8 254 599 $

2016 : 8 097 155 $

2017 : 8 903 882 $

2018 : 13 337 262 $

2019 : 14 257 933 $

2020 : 15 013 838 $

2021 : 15 398 101 $

2022 : 16 052 148 $

Source : Fédération canadienne des contribuables