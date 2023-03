Des nuages pour samedi – et quelques rayons de soleil par endroits

C’est une alternance soleil-nuage qui attend la plupart des Québécois pour la majeure partie de la journée, samedi, notamment pour Montréal et ses régions limitrophes.

Les preuves que printemps s’installe doucement sur le Québec se font de plus en plus visibles: une température de 2 degrés est attendue sur le centre de la province, avec des vents qui seront relativement doux, prévus à environ 30 km/h. Cependant, les probabilités d’averses de neige demeurent tout de même bien présentes, et pourraient monter jusqu’à 40% sur le territoire montréalais.

La situation sera légèrement différente dans les Laurentides et l’Outaouais, où les nuages prendront presque toute la place dans le ciel, et où le soleil se fera rare. Il en va de même pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Scénario semblable pour l’ensemble du Centre-du-Québec, où le ciel sera largement recouvert de nuages. De la pluie devrait tomber à certains endroits, notamment en Estrie, Chaudière-Appalaches, La Tuque et le Saguenay – Lac-Saint-Jean, mais sans plus. La Capitale-Nationale sera quant à elle frappée par un mince filet de bruine, en début de journée.

Cette même bruine se répandra toutefois dans la région est de la province, nommément dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Pratiquement toutes les régions devraient y goûter.

C’est de la neige qui attend les Nord-Côtiers aujourd’hui. Ce sera le cas à Baie-Comeau et Sept-Îles. Elle pourrait chavirer vers de la pluie ou de la bruine en mi-journée, selon les endroits. Idem pour Fermont, où une neige intermittente attend les citoyens.