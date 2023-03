Dur pour Villeneuve au Championnat du monde d’endurance à Sebring

SEBRING | Classé au 30e rang vendredi soir lors de l’étape inaugurale du Championnat du monde d’endurance (WEC) disputée au circuit de Sebring, Jacques Villeneuve n’a pas connu un séjour particulièrement fructueux en Floride.

Recruté par la modeste écurie Vanwall, le pilote québécois a été victime d’un tête-à-queue à 90 minutes de la fin de cette épreuve d’une durée de huit heures.

« Quelque chose a cassé dans la suspension, a expliqué Villeneuve, ce qui a déstabilisé la voiture. Heureusement, je n’ai rien touché et la voiture n’a pas subi trop de dommages. »

La séquence vidéo montre qu’il a été très chanceux de ne pas avoir été frappé par d’autres concurrents qui arrivaient à toute allure derrière lui. Quand sa déveine est survenue, il concédait déjà quatre tours au meneur de la course.

Au final, Villeneuve et ses coéquipiers, le Français Tom Dillmann et l’Argentin Esteban Guerrieri, ont uni leurs efforts pour boucler un total de 215 tours soit 24 de... moins que Toyota, la formation gagnante dans la catégorie-reine Hypercar.

Pente abrupte à remonter

Quel bilan à dresser de ses premiers tours de roues ? Villeneuve s’est présenté à Sebring dans le but d’apprivoiser sa nouvelle voiture en prévision des autres courses de la saison dont les célèbres 24 Heures du Mans en juin.

Mais force est admettre que son temps de piste a été limité pendant toute la semaine en Floride. Pour toutes sortes de raisons dont des soucis mécaniques.

En course, il a été le pilote le moins utilisé de son équipe, roulant pendant 84 minutes, contre deux heures et 54 minutes pour Guerrieri et un peu plus de trois heures pour Dillmann.

Force est d’admettre que l’écurie Vanwall n’a tout simplement pas les moyens de rivaliser avec les grosses puissances du plateau qui ont pour noms Toyota, Ferrari, Porsche et Peugeot. La saison risque d’être très longue et la pente sera abrupte à remonter.

La deuxième manche du Championnat aura lieu le 16 avril prochain au circuit de Portimão, au Portugal. Un tracé où Villeneuve n’a jamais couru. Encore une fois, il ne faut pas s’attendre à des miracles de sa part.

Domination de Toyota

Du reste, Toyota a orchestré un retentissant doublé à Sebring vendredi quand la voiture numéro 7 pilotée par Mike Comway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez a franchi le fil d’arrivée la première devant l’équipe sœur (no 8) menée par Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

Au troisième rang, s’est pointée l’une des deux Ferrari, pilotée par Antoine Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen. La Scuderia a beau avoir célébré son retour en endurance après 50 ans d’absence avec une présence sur le podium, c’est avec quand même deux tours de retard qu’elle a concédés aux Toyota.

Parcours satisfaisant pour Nepveu

Toujours à Sebring, Thomas Nepveu effectuait ses premiers tours de roues officiels en Coupe Porsche Carrera dont les deux manches initiales ont été présentées jeudi.

Photo courtoisie Équipe Thomas Nepveu

Le jeune pilote d’Oka s’est classé au 14e rang lors de la première épreuve et à la 11e place lors de la seconde.

Inscrit dans la catégorie Pro, la plus relevée, Nepveu a rapidement constaté qu’il affrontait des pilotes talentueux et expérimentés.

« Certes j’ai commis quelques erreurs, mais ça fait partie de mon apprentissage. Mais je suis dans l’ensemble satisfait de mes deux courses », a-t-il déclaré.

La bonne nouvelle, c’est qu’il a pu rapporter son bolide en un morceau à l’issue des deux compétitions chaudement disputées. Les deux prochaines courses de la saison 2023 auront lieu à la mi-avril dans les rues de Long Beach, en Californie, en prologue à l’épreuve de la Série IndyCar.

L’Américain Riley Dickinson, particulièrement dominant, a remporté les deux premières étapes de la Coupe Carrera Porsche à Sebring.