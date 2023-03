MALENFANT, Ghislaine Bourret



À L'Hôpital Saint-François d'Assise, le 15 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Ghislaine Bourret, épouse de feu monsieur Léonard Malenfant, fille de feu Georges Bourret et de feu Yvonne Dallaire. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 14h à 17h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude Malenfant (Lucie St-Jean), Danielle Malenfant (Michel Tremblay), André Malenfant (Nathalie Bolduc) ; ses petits-enfants: Francis Malenfant (Chantal Labonté), Julie Pelletier, Simon Pelletier (Émilie Simoneau), Maxime Malenfant (Mélissa Gilbert), Étienne Malenfant-Drolet (Karyan Gagné), Laurie Malenfant (Guillaume Normand), Catherine Malenfant (Alexandre Migneault); ses arrière-petits-enfants : Antoine, Alec, Emmy, Romy, Camille, Emrick, Félix, Hugo, William; sa sœur : Marthe Bourret (feu Lucien Tremblay); sa belle-sœur : Gilberte Pageau (feu Henri Bourret), ainsi que neveux, nièces, autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs.