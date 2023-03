Geste héroïque à New York: il appréhende un homme armé fuyant la police

Dans un élan de courage, un bon samaritain intercepte un homme non pas un, mais deux armes chargées qui fuyait la police à New York.

Le suspect de 39 ans, Jason Fleming, doit bien regretter d’avoir croisé le chemin de cet homme qui l’a poussé la clôture avant de le confier aux policiers qui étaient à ses trousses.

«L'accusé aurait illégalement brandi deux armes à feu chargées en plein jour dans une rue de Manhattan, dont l'une était un fusil à carabine, effrayant de nombreux New-Yorkais, dont un enfant», a déclaré le procureur des États-Unis pour le district Sud de New York, Damian William.

Le tout se serait produit jeudi après une dispute entre l’accusé et un homme. M. Fleming aurait ensuite pointé une arme vers une jeune fille qui a réussi à s’enfuir. À l’arrivée des policiers, ce dernier aurait pris la fuite à pied.

«Grâce à nos partenaires chargés de l'application de la loi et aux efforts héroïques d'un bon samaritain, l'accusé a été appréhendé avant qu'il ne puisse blesser qui que ce soit, et ses armes ne sont plus dans les rues», a ajouté le procureur.