Guerre en Ukraine : pourquoi le mandat d'arrêt contre Poutine ne changera rien

La Cour pénale internationale (CPI) a lancé un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine. Et alors ? Ce mandat d’arrêt ne changera rien à la guerre en Ukraine. Il servira tout juste à renforcer l’opinion publique contre Vladimir Poutine aux États-Unis et chez leurs alliés.

Pour le reste, le mandat d’arrêt procure à certains l’illusion que le monde est ordonné selon des principes légaux universellement reconnus et appliqués. Il n’en est rien.

Il faut revenir à l’essentiel : la Russie est gouvernée par un dictateur entouré d’oligarques qui confondent leurs intérêts personnels avec ceux de leur pays. Quand Xi Jinping s’invite à Moscou pour discuter de l’Ukraine, il cherche aussi à défendre sa propre dictature. Rien de bon ne peut sortir d’une telle rencontre.

Pourquoi la CPI n’a-t-elle pas prise sur Vladimir Poutine ?

Jusqu’à présent, 123 pays ont signé le traité qui fonde la CPI. Plusieurs États importants ne l’ont pas signé. Parmi eux : la Chine, les États-Unis, la Russie et... l’Ukraine. En théorie, parce que l’Ukraine a tout de même reconnu la juridiction de la CPI, celle-ci peut faire enquête sur des crimes qui se sont déroulés dans ce pays. En théorie toujours, parce que la cour juge des individus et non pas des pays, Vladimir Poutine pourrait être arrêté lors d’un déplacement dans un des pays signataires du traité. Mais il ne le sera pas. Parce que son poste de président implique une certaine immunité et parce que le pays qui oserait poser un tel geste pourrait encourir toutes sortes de mesures de représailles qui pourraient aller jusqu’à une déclaration de guerre de la Russie.

Que reproche la CPI à Poutine ?

La CPI lui reproche principalement d’avoir joué un rôle clef dans des transferts forcés de dizaines de milliers d’enfants ukrainiens en territoire russe. Ces enfants, quand ils sont jeunes, auraient été rebaptisés et auraient reçu une fausse date de naissance pour éviter que leurs familles les retrouvent un jour. Les plus vieux auraient été placés dans des camps de rééducation où ils recevraient un endoctrinement nationaliste russe. Poutine pourrait aussi faire l’objet d’autres accusations.

Pourquoi le droit a-t-il peu d’importance en relations internationales ?

Le droit international public est très limité en relations internationales parce qu’il n’existe pas de force policière mondiale capable de contraindre les États. Contrairement à ce qui se passe à l’intérieur des pays démocratiques, où les citoyens peuvent se faire arrêter par la police quand ils commentent un méfait, personne ne peut aller arrêter les dictateurs chez eux. Parce qu’ils possèdent une armée. C’est pourquoi les relations internationales sont caractérisées par une certaine anarchie. C’est pourquoi le droit y demeure limité.

En quoi cette décision touche-t-elle l’opinion publique ?

La CPI jouit d’un grand prestige dans les milieux juridiques ou parmi ceux qui idéalisent le rôle du droit dans les relations internationales. Concrètement, cette décision ne changera rien à la guerre parce que Poutine ne sera probablement pas arrêté. Mais la décision renforce le moral des Ukrainiens et confirme que les États-Unis et leurs alliés se battent pour une juste cause.

Pourquoi faut-il redouter la rencontre entre Poutine et Xi Jinping ?

Les intérêts des dictatures rencontrent rarement ceux des démocraties. Le principal facteur qui retient Xi face à l’Ukraine est la crainte d’être assimilé à la Russie et donc de perdre des marchés importants, en particulier en Europe et aux États-Unis.