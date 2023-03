Planète soccer: Haaland le cyborg

Erling Haaland a hérité du surnom « cyborg » et ça n’a pas à voir qu’avec sa gueule vaguement robotique. Le gars est carrément une machine sur le terrain.

L’attaquant norvégien a une fois de plus démontré toute sa domination avec une performance de cinq buts lors d’une victoire de 7 à 0 de Manchester City sur Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des champions cette semaine.

Il est devenu seulement le troisième joueur à réaliser un quintuplé dans la phase finale de la Ligue des champions, rejoignant Lionel Messi avec Barcelone et Luiz Adriano avec le Shakhtar Donetsk.

L’exploit de Haaland réside toutefois dans le fait qu’il a marqué ses cinq buts en seulement 35 minutes, soit entre la 22e et la 57e minute. Messi l’avait fait en 84 minutes et Adriano en 82.

Haaland a finalement joué une heure puisque Pep Guardiola a choisi de le retirer de la rencontre à la 63e minute, une décision qui a été contestée.

On a en effet reproché à Guardiola d’avoir empêché son jeune protégé d’avoir la chance d’entrer dans l’histoire puisqu’aucun joueur n’a encore réussi de sextuplé dans la phase finale de la Ligue des champions.

Décision critiquée

Les médias ont donc critiqué Guardiola, la publication espagnole AS n’y allant pas avec le dos de la main morte, comme dirait Jean Perron.

« Guardiola a privé l’attaquant norvégien de battre un record en Ligue des champions que ni Leo Messi, ni Cristiano Ronaldo n’ont à leur actif. [...] Il a empêché Erling Haaland de surpasser Leo Messi et Luiz Adriano pour devenir, à lui seul, le seul joueur à inscrire le plus de buts dans un même match de Ligue des champions. »

Guardiola a pour sa part minimisé les critiques.

« S’il arrive à 22 ans à marquer six buts en Ligue des champions, sa vie sera ennuyeuse. Maintenant il peut le faire à l’avenir. Plus sérieusement, j’ai fait le changement parce que le match était fini. »

Rouleau compresseur

Cette performance illustre bien la domination du joueur de 22 ans, qui brûle tout sur son passage cette saison.

Haaland est un véritable rouleau compresseur avec ses 28 buts en 26 matchs dans la Premier League. Il en a ajouté dix en Ligue des champions, et un en League Cup pour un total de 39 buts en 36 matchs, toutes compétitions confondues.

C’est un rythme de production hallucinant qui fait rêver, parce que, rappelons-le encore une fois, il n’a que 22 ans. On peut donc présumer que le meilleur est encore à venir.

On comprend mieux pourquoi tous les grands clubs européens ont l’œil sur lui, notamment le Real Madrid.

On n’a qu’à jeter un coup d’œil à quelques statistiques pour se convaincre que Haaland a ce petit quelque chose de spécial.

Chiffres impressionnants

Son quintuplé a porté son total de buts en Ligue des champions à 33 en 25 rencontres en carrière.

À seulement 22 ans et 236 jours, Haaland est le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts en Ligue des champions. L’ancien recordman, Kylian Mbappé, avait atteint ce cap à 22 ans et 352 jours.

Ses 28 buts en 26 matchs en Premier League le placent à seulement cinq buts de battre le record de 32 établi par Mo Salah en 2017-2018. Il lui reste encore onze rencontres à disputer cette saison.

À lui seul, Haaland a marqué plus de buts que huit équipes de la Premier League : Southampton, Wolverhampton et Everton (20), Nottingham Forest et Crystal Palace (21), West Ham (24), Bournemouth (25) et Chelsea (27).

EDEN HAZARD RONGE SON FREIN

Photo AFP

Un temps l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, le Belge Eden Hazard est malheureux au Real Madrid où il n’a plus joué dans un match de Liga depuis le 11 septembre, étant coincé derrière Vinicius. Qui plus est, il n’entretient pas de réelle relation avec son entraîneur, Carlos Ancelotti, avec qui il parle peu, ce qu’Ancelotti a confirmé. « La relation n’est pas froide, note l’entraîneur. Hazard a été honnête, nous ne parlons pas beaucoup parce que parler c’est aussi une question de caractère. On parle plus avec certaines personnes qu’avec d’autres. » C’est clair que c’est flou.

VIOLENCE À NAPLES

Il y avait plus d’action dans les rues de Naples que sur le terrain lors du match retour entre l’Eintracth Francfort et Napoli, plus tôt cette semaine. Environ 600 Ultras allemands ont fait le voyage même si la vente de billets avait été restreinte. Résultat : des affrontements dans les rues napolitaines lors desquels au moins six policiers ont été blessés et deux partisans allemands ont été poignardés. Des véhicules ont également été incendiés.

LA FIFA EST MÉPRISANTE SELON LA LIGA

L’élargissement de la Coupe du monde à 48 nations en 2026 et celui de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes ne fait pas que des heureux. La Liga espagnole a été vitriolique en dénonçant le « mépris total » de la FIFA pour les compétitions nationales. « La FIFA continue sa mauvaise pratique consistant à prendre des décisions unilatérales sur le calendrier mondial du football, démontrant un mépris total pour l’importance des Championnats nationaux et de la communauté du football en général. La FIFA néglige complètement les dommages économiques que ces décisions infligent aux ligues du monde entier », lit-on dans un communiqué.

LES ARBITRES BIENTÔT SONORISÉS

Pourquoi un officiel prend telle ou telle décision et quelle est sa conclusion après une consultation vidéo ? On pourrait bientôt avoir cette réponse puisque dans une réforme entamée pour revoir en profondeur l’arbitrage, la Fédération française de football (FFF) entend sonoriser les officiels. La FFF en a fait la demande à l’International Football Association Board, l’instance qui gouverne les lois du jeu, et attend une réponse. On va tout de même tenter l’expérience lors d’un match entre l’Olympique lyonnais et Nantes, sans que le son soit diffusé en direct.

Matchs à surveiller

PHILADELPHIE c. MONTRÉAL

Samedi

C’est le premier match local du CF Montréal cette saison. L’équipe de Hernan Losada a perdu ses trois premières rencontres par jeu blanc.

LEICESTER c. BRENTFORD

Samedi

Leicester a un pied dans la relégation puisqu’à 24 points le club est à égalité avec deux autres, dont Bournemouth qui est le dernier club relégué.

LEEDS UNITED c. WOLVERHAMPTON

Samedi

Les choses ne se sont pas améliorées pour Leeds depuis le congédiement de Jesse Marsch, et l’équipe est avant-dernière avec 23 points, mais n’est aussi qu’à un point de se sortir de la relégation.

MARSEILLE c. REIMS

Samedi

L’OM est à dix points du PSG et de la première place et doit multiplier les victoires pour rester dans le coup.