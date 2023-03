«John Wick: Chapitre 4»: John Wick en faits amusants pour tout savoir ou presque du personnage iconique de Keanu Reeves

Keanu Reeves, l’acteur le plus sympa d’Hollywood, est aussi un assassin supposément à la retraite dans la franchise John Wick, dont le quatrième chapitre arrive au cinéma le 24 mars 2023. Mais que sait-on d’autre?

299 morts

Évidemment, un assassin qui sort de sa retraite contrainte et forcée tue énormément... et de manière parfois fort créative. Voici le fameux body count – ou «nombre de cadavres» – de chacun des trois premiers longs métrages de la franchise.

John Wick (2014)

Dans le premier film, John Wick tue pas moins de 76 méchants, soit 0,8 mort par minute. Pistolet, fusil, couteau, voiture, etc., les moyens ne manquent pas. Le fusil à pompe est la seule manière un tant soit peu originale qu’il a de tuer dans ce premier épisode, l’arme ne fera d’ailleurs qu’une seule victime. Autre donnée chiffrée intéressante: notre homme tire principalement dans la tête avec un taux de réussite de 86,52%.

John Wick: Chapitre 2 (2017)

Pour son retour, l’alter ego de Keanu Reeves tue 123 criminels, soit 1,1 mort par minute. Parmi les manières les plus insolites, mentionnons deux morts avec un crayon et un avec un garrot.

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum (2019)

Alors que John Wick essaye de survivre, il exécute 88 méchants, soit 0,7 mort par minute. Outre le pistolet, notre homme fait preuve d’imagination, car, cette fois-ci, il utilise une voiture (un mort), une hache (un mort aussi)... et même un livre (encore un mort). Et c’est lorsqu’il se trouve dans les locaux de l’hôtel Continental qu’il est le plus mortel parce qu'il y élimine 34 de ses ennemis.

P.-S. Ainsi que l’ont souligné les coréalisateurs, aucun innocent n’est jamais tué, ce qui veut dire que vous ne verrez jamais un policier mort dans la saga.

Combien de $?

Le succès du premier long métrage prend tout le monde par surprise, et c’est ainsi que naît une franchise qui, aujourd’hui, fait plein de petits.

Les trois premiers films ont rapporté 587,01 millions $US au box-office international, pour un budget total de 145 millions $US. Après ce Chapitre 4 tant attendu, d’une durée de 2 heures 49 (si, si!), un cinquième film est prévu, dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée. Outre un jeu vidéo, John Wick Hex, paru en 2019, la série télévisée The Continental sera diffusée cette année (Mel Gibson y a un rôle) via la plate-forme Peacock chez nos voisins du Sud. De plus, un film dérivé est en postproduction avec Ana de Armas en Rooney, la ballerine-assassin vue dans le troisième volet. Ce Ballerina est réalisé par Len Wiseman; il met en vedette aussi Ian McShane et... Keanu Reeves, bien sûr.

Keanu est partout!

L’acteur a été intéressé par John Wick dès le premier brouillon du scénario de Derek Kolstad. Il a d’ailleurs participé à certaines réécritures afin de préciser la psychologie de son personnage. C’est également Keanu Reeves qui a trouvé le titre John Wick au lieu du Scorn (littéralement «mépris») original – fait amusant, John Wick est le nom du grand-père du scénariste. C’est encore une fois Keanu Reeves qui a demandé à Chad Stahelski et David Leitch, deux de ses anciens cascadeurs de La Matrice, de réaliser John Wick.

Le vrai Continental...

Puisque le tout premier opus a été entièrement tourné à New York, l’extérieur du Continental peut donc être vu lors d’un voyage dans la Grosse Pomme. Les amateurs pourront aller admirer la façade de l’immeuble Delmonico au 2, South William Street de Manhattan. Quant au Chapitre 4, il a été tourné à Paris, à Berlin, à Tokyo et à Wadi Rum, en Jordanie, là où Denis Villeneuve avait posé ses pénates pour Dune.

Oui, il y a des femmes dans John Wick

Depuis le tout premier film, l’épouse décédée de John Wick est incarnée par Bridget Moynahan, que l’on reverra dans ce Chapitre 4. Et, enfin, sachez que parmi les producteurs du premier volet, on trouve... Eva Longoria.