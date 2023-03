La carrière de Charles Lafortune en cinq photos souvenirs

Populaire

Charles âgé de 31 ans, en décembre 2000. Le comédien avait déjà joué dans plusieurs séries télé, dont Watatatow et animé l’émission pour ados Zone de turbulence. On le retrouvait désormais à la barre de l’émission d’improvisation Improvissimo, ainsi qu’à Tôt ou tard, une quotidienne estivale de TVA aux côtés d’une certaine... Sophie Prégent.

Charisme

Charles en 2002, il y a un peu plus de 20 ans. Il allait animer l’émission Chasse à l’homme à Radio-Canada. Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal sept ans plus tôt, comédien de formation, il voyait les rôles se succéder, mais les engagements en animation prenaient de plus en plus de place dans sa carrière.

Discerner l’acteur de l’animateur

Le beau Charles en 2004. Il était alors reconnu pour son personnage de Sylvain Dorais, bisexuel et héroïnomane, dans le populaire téléroman de TVA Les poupées russes, mais cela ne l’empêchait pas d’animer l’émission pour tout-petits L’École des fans. Son aisance auprès des gens de tous âges faisait déjà de lui un animateur de choix.

Unis pour la vie

Avec la femme de sa vie, Sophie Prégent, lors d’un gala en 2006. Ils formaient déjà l’un des couples les plus admirés du milieu artistique. Tombés amoureux en 2000 sur le plateau de l’émission estivale Tôt ou tard, ils ne se quitteront plus. Leur fils, Mathis, avait à l’époque 4 ans.

Le préféré

Au gala Artis 2007. Charles, ému, montait sur scène pour recevoir le prix du meilleur animateur de jeu pour Le Cercle et le prestigieux prix de la personnalité masculine de l’année. Ce soir-là, il était aussi en nomination pour L’École des fans et Les poupées russes. Il animait à l’époque à la radio de CKOI.